Clarus, il mitico Muccane di Apple torna in macOS Ventura

C’è una bella piccola novità nel nuovo macOS Ventura che sarà gradita dagli utenti più anziani del mondo Mac: il ritorno di Clarus, lo storico e anche un po’ mitologico DogCow (o muccane in italiano) che appariva sui vecchi sistemi operativi quando si sceglieva la finestra di dialogo Stampa. Scegliendo l’opzione “Imposta pagina” in varie applicazioni di macOS Ventura, appare Clarus come immagine di esempio sulla pagina che si sta impostando, permettendo di comprendere l’orientamento di stampa.

L’immagine di Clarus venne inizialmente utilizzata nel sistema operativo del primo Mac da Apple per mostrare l’orientamento e il colore delle pagine da stampare, era mostrata nel pannello di configurazione della stampante. In vecchissime applicazioni è stata utilizzata anche come immagine in movimento alla stregua di un segnale di attesa, in maniera analoga all’orologio o alla clessidra di altri sistemi operativi.

Apple decise di rimuovere l’immagine con macOS X e questo portò a lamentale di molti utenti che erano affezionati al dogcow (nel 2002 ci fu anche chi realizzò una piccola utility freeware che permetteva di riottenere l’amatissimo cane-mucca.

Clarus una delle geniali invenzioni di Susan Kare, autrice delle prime icone del Mac originale del 1984, finita nel Pantheon dei grafici nel 2018, quando è stata insignita con la prestigiosa medaglia dell’AIGA (American Institute of Graphic Arts), il massimo riconoscimento cui un grafico possa aspirare.

Kare è stata una pioniera della cosiddetta “Pixel Art” e tra i suoi lavori più famosi nell’ecosistema Apple ricordiamo il font Chicago e il font Geneva, il Mac sorridente che accoglieva gli utenti all’accensione e il simbolo del tasto Command sulla tastiera, di cui abbiamo già raccontato la curiosa storia in cui un giovane e intraprendente Steve Jobs, come sua abitudine, andò su tutte le furie per un uso improprio del logo aziendale.

Il muccane è presente anche in iPhone: digitando “Clarus” oppure “moof” – contrazione tra moo e woof, i versi di mucca e cane – tramite la tastiera di iPhone, tra i suggerimenti appaiono due emoji, quella della mucca e del cane.

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.