Offerta limitata, incisore laser Ortur 10W con 30 dollari di sconto

Se volete munirvi di una macchina per le incisioni al laser, potete approfittare delle offerte Madethebest sulle macchine Ortur. Per chi non lo conosce, Madethebest è un sito web professionale che vende soprattutto incisori laser e stampanti 3D. Di recente ha instaurato un rapporto di profonda collaborazione con Ortur, diventando praticamente un punto vendita autorizzato in cui verrà rilasciato per la prima volta il nuovo Ortur Laser Master 3.

Oltre a prezzi più vantaggiosi, Madethebest offre la spedizione gratuita e include le tasse per l’acquisto di quasi tutti i prodotti Ortur e anche altri di diversi marchi. Di recente è stata lanciata una promozione settimanale che permette di ottenere un regalo extra dopo aver effettuato un ordine. Per saperne di più potete cliccare qui, di seguito invece le caratteristiche delle due macchine in sconto.

Ortur Laser Master 2 Pro LU2-10A

Ortur Laser Master 2 Pro è la macchina professionale per incisioni laser che utilizza un un chip di memoria a 32 bit 128K, più grande quindi di quello usato dai concorrenti, che solitamente è da 8 bit. Tra le principali caratteristiche, la velocità: è fino a 3 volte più veloce rispetto ai prodotti concorrenti e anche il laser è migliore di altri perché è in grado di incidere più superfici, con incisioni che vanno dai tre millimetri ma arrivano anche su pannelli di legno da sei millimetri, il tutto in un unico passaggio.

Può facilmente penetrare anche il compensato da 4 mm, perciò si può usare per creare ad esempio dei puzzle per bambini. Incide 10.000 millimetri al minuto e senza sbavature, mentre il cavo di traino può resistere adesso a più di 5.000.000 torsioni. La macchina supporta 24 ore di funzionamento ininterrotto, e risulta particolarmente stabile, per un migliore risultato finale nella incisione.

L’assemblaggio di Ortur Laser Master 2 Pro richiede circa 30 minuti, con i suoi 4 profili in alluminio e due motori a formare il telaio. Offre inoltre diversi sistemi di protezione: ad esempio, quando la macchina viene spostata o inclinata, il laser viene automaticamente bloccato per evitare danni o risultare pericoloso. Se invece il laser è acceso ma non c’è movimento per molto tempo, dopo 100 secondi si spegne.

Fino al 20 giugno è possibile risparmiare 30 dollari inserendo il codice ZBP10A30 nel carrello, pagandola 529 dollari.

Ortur Laser Master 2 S2 LF/SF

Questa macchina è più economica della precedente, ma comunque altamente performante. Monta un modulo laser da 15W che può incidere e scolpire con le taglierine incluse. Può incidere su legno, plastica, acrilico, PCB o materiali simili, mentre non è possibile incidere o intagliare metalli duri come ottone, acciaio, o ferro.

La macchina è realizzata in alluminio, è leggera e facile da trasportare e tra le sue funzionalità, quella che permette di stamparsi le cover in casa, per personalizzare al meglio il proprio smartphone. La velocità massima di incisione è di 3 metri al minuto (5 centimetri al secondo): ha un’area di lavoro di 40 x 43 centimetri, mentre la dimensione della macchina è pari a 57 x 55 x 18 centimetri circa.

Tra l’altro si monta in meno di 20 minuti grazie al sistema modulare con cui si combinano le varie parti in dotazione. Per funzionare dev’essere collegata ad un computer, dal quale è possibile controllare le varie operazioni. E’ compatibile con tutti i sistemi Windows a partire dalla versione XP fino alle più recenti, ma funziona anche con sistema macOS e Linux.

Anche per questa macchina c’è lo sconto di 30 dollari fino al 20 giugno: basta inserire il codice ZBS230 per pagarla 329 dollari.