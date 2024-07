CMF Phone 1 è l’Android che punta tutto su colori e accessori

Pubblicità

È stato presentato pezzo dopo pezzo nel corso dei due mesi scorsi, pobabilmente per rendere l’idea di uno smartphone facilmente smontabile da personalizzare a proprio piacimento: nei fatti può essere così, per via del suo design: è CMF Phone 1, il primo smartphone economico del brand di Nothing CMF. Ecco come è fatto, caratteristiche e prezzo. Diciamo subito che ha una grave mancanza,

CMF Phone 1 è naturalmente un dispositivo Android con una lista di specifiche che supera di gran lunga il suo valore in euro. Presenta uno stile unico e alcune caratteristiche lo distinguono particolarmente dalla massa.

Il terminale è dotato di un display Super AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e utilizza un processore MediaTek Dimensity 7300 5G. A completare il tutto, 8GB di RAM nella versione base, che certamente garantiscono un multitasking fluido.

La batteria è 5.000mAh, che secondo l’azienda offre fino a due giorni di autonomia, a seconda dell’utilizzo. Sul retro è presente una fotocamera da 50 megapixel con sensore Sony, mentre frontalmente troviamo una fotocamera da 16 megapixel.

Il dispositivo arriva con la personalizzazione del sistema Nothing OS 2.6 preinstallato, che permette grande uniformità nelle schermate e nelle icone, così come anche nei widget.

A differenza degli altri dispositivi della gamma, come il Nothing Phone (2), questo CMF Phone 1 non presenta il sistema di illuminazione Glyph sul retro. Tuttavia, ha una cover posteriore che può essere letteralmente svitata e sostituita, permettendo di cambiare il colore del terminale proprio come si faceva un tempo con Nokia 3310 e non solo. Nella confezione è incluso un piccolo cacciavite, con design e tinta che richiamano il terminale, necessario per svitare le poche viti presenti sul posteriore.

Non solo, sulla parte bassa, nell’angolo posteriore a sinistra, è presente quella che sembra una piccola rotella. Se svitata, permette di fissare alcuni accessori, tra cui ad esempio un piccolo sostegno ripieghevole oppure un laccio per tenere al collo il terminale.

Manca una cosa…

Purtroppo, il terminale non presenta il modulo NFC, così escludendo la possibilità di pagamenti in mobilità, tra le altre cose. Si tratta di una mancanza particolarmente grave, a nostro avviso, anche in considerazione del target che potrebbe raggiungere, ossia quello di giovani utenti. Ad ogni modo, il prezzo potrebbe farsi perdonare.

Prezzi e Disponibilità

Il CMF Phone 1 parte da 239 euro in Europa per la versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Un modello superiore con 256GB di storage sarà disponibile a 269 euro.

Al momento è in offerta su Amazon a 199 euro nella colorazione nera o verde.