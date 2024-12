Sora Turbo genera video per tutti i gusti ma non è perfetto

Pubblicità

Lo speciale calendario dell’Avvento di OpenAI prosegue con grandi e piccole sorprese a base di Intelligenza Artificiale: nelle scorse ore i creatori di ChatGPT hanno reso disponibile Sora versione Turbo per gli abbonati ai piani ChatGPT Plus e anche Pro.

Anche in questo caso il rilascio inizia dagli USA, così come anche nella maggior parte dei paesi in cui il chatbot più famoso al mondo risulta disponibile. In ogni caso la società avverte che servirà un po’ di tempo prima di poterlo utilizzare anche in Unione Europea e Regno Unito.

Svelato con scalpore per la prima volta a febbraio di quest’anno, la versione Sora Turbo è un modello più potente e anche più veloce. Nella fase iniziale di rilascio OpenAI limita il modello per generare video fino alla risoluzione 1080p con durata di 20 secondi, vincoli che saranno rimossi in futuro.

Questo anche perché la società sta pianificando varie fasce di prezzi e qualità di servizio per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente. Al momento chi è abbonato a ChatGPT Plus può impiegare Sora Turbo per generare fino a 50 video alla risoluzione 480p al mese. In alternativa è possibile generare video a risoluzione più elevata di 720p ma con durata inferiore.

Invece per gli abbonati al piano ChatGPT Pro il numero massimo di video al mese è moltiplicato per 10, quindi fino a 500 video, ma allo stesso tempo con risoluzioni e durata maggiori.

Chiunque può creare qualsiasi video scrivendo una breve descrizione, ma come succede per praticamente tutti i modelli AI generativi, anche il sofisticato Sora Turbo non è esente da difetti di gioventù. OpenAI avvisa che “Spesso genera una fisica non realistica e ha difficoltà con azioni complesse per lunghi periodi”.

Per quanto riguarda la sicurezza, ogni video è contrassegnato con una filigrana visibile, inoltre il file contiene metadati C2PA che facilitano l’identificazione. Naturalmente il modello impedisce di creare deepfake sessuali e materiali pedopornografici. Per ridurre ulteriormente i rischi OpenAI sta completando le misure di sicurezza e limiterà gli upload dei video degli utenti fino a quando non saranno completate.

Una curiosità: fin da febbraio quando OpenAI ha svelato la primissima versione di Sora, Elon Musk sostiene che Tesla AI è in grado di generare video migliori.

