Porsche sfrutta Vision Pro per presentare le auto con modalità mai viste prima

Porsche sfrutta il Vision Pro per presentare novità alla stampa con modalità mai viste prima, usando il visore per evidenziare la 911 Carrera GTS nei più piccoli dettagli, offrendo presentazioni immersive e personali anche da remoto.

Questo nuovo modo di mostrare un veicolo cambia totalmente l’approccio della presentazione alla stampa, permettendo di evidenziare struttura, dinamica, configurazioni e altre caratteristiche distintive della nuova sportiva a trazione posteriore.

La casa automobilistica tedesca riferisce che la scorsa estate ad alcuni giornalisti, a gruppi di 15 persone alla volta, è stata presentata la vettura usando il visore di Apple, permettendo loro di sbirciare dettagli sul sistema T-Hybrid, le nuove sospensioni, peculiarità sul boxer termico, decostruendo la vettura fino a mostrare sistemi e componenti individuali, evidenziando caratteristiche distintive e lerodinamica che è possibile comprendere meglio grazie a elementi virtuali, widget e animazioni.

Il dispositivo offre una vista attraverso la realtà (passthrough) come impostazione predefinita, consentendo di vedere il mondo reale con sovrapposizioni di contenuti virtuali come widget, altri elementi e informazioni, con una risoluzione di 4K per occhio. Gli ospiti della stampa hanno potuto osservare il funzionamento del compatto propulsore ibrido dall’interno (l’elemento che garantisce un rapporto peso/potenza ottimizzato), componenti come il motore boxer da 3,6 litri con turbocompressore elettrico a gas di scarico, ma anche dettagli del motore elettrico integrato nel PDK, e particolari sulla leggera e potente batteria di trazione.

Un filmato dell’azienda permette di capire meglio la nuova tipologia di presentazione che è possibile mettere in campo, facendo comprendere con facilità dettagli possibili solo con la Realtà Aumentata e un visore dedicato ad altissima risoluzione.

Porsche fa sapere che intende sfruttare Vision Pro per migliorare le presentazioni in varie parti del mondo, offrendo dimostrazioni anche da remoto, con modalità che consentono di interagire con i rappresentanti della Casa come se fossero presenti in loco.

