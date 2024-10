IT-Wallet, il portafoglio digitale debutta con patente e altri documenti

Pubblicità

La rivoluzione del portafoglio digitale sta per arrivare con IT-Wallet: a partire dal 23 ottobre il servizio sarà integrato nell’app IO: da questa data un primo gruppo di cittadini italiani potrà caricare nell’app patente e altri documenti. Ecco quali e cosa significa.

Il 23 ottobre prossimo un primo scaglione di 50.000 cittadini potrà beneficiare della nuova piattaforma IT-Wallet, presente all’interno dell’app IO. In sostanza, come detto più volte, si tratta di un vero e proprio portafoglio digitale su smartphone in cui far confluire tutti i propri documenti principali, e non solo. I primi da poter caricare saranno patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità.

Ovviamente, la possibilità di conservare questi documenti digitali all’interno di IT-Wallet significa poterli esibire con la stessa efficacia legale di quelli cartacei. In pratica, sarà possibile esibire questi documenti alle autorità o agli uffici, senza necessità di dover mostrare anche il corrispettivo cartaceo.

Successivamente, a partire dal 5 dicembre prossimo, questa stessa possibilità sarà aperta a tutti i cittadini italiani. Ovviamente, IT-Wallet non si fermerà qui. L’obiettivo entro il 2025 è quello di utilizzare questo portafoglio digitale in modo molto più ampio, permettendo al cittadino di caricare ulteriori documenti digitali e di poterli utilizzare con la stessa efficacia di quelli fisici.

Il sistema, secondo quanto ha recentemente dichiarato il sottosegretario all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, sarà basato su QR Code. In pratica la patente o altri documenti verranno trasformati in codice leggibile dall’autorità preposta.

IT-Wallet nel futuro

I servizi previsti per il futuro includono certificati anagrafici, possibilità di caricare e accedere al proprio fascicolo sanitario, firma digitale, acquisto di biglietti per i trasporti pubblici, eventi sportivi e culturali, oltre a soluzioni di pagamento integrate. Insomma, IT-Wallet mira davvero a sostituire integralmente il portafoglio fisico ed anzi offrendo servizi aggiuntivi.

