A partire da iOS 13.2, dopo un certo periodo in beta, Apple ha messo a disposizione degli utenti di iPhone 11 e iPhone 11 Pro Deep Fusion, una tecnologia di fotografia computazionale studiata da Apple per migliorare il livello di dettaglio delle immagini scattate con iPhone 11, iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max.

Deep Fusion è stato già oggetto di un articolo che abbiamo pubblicato nelle scorse settimane, ma ecco come capire quando la fotocamera di iPhone ha scattato con Deep Fusion.

Per farlo è sufficiente utilizzare l’app gratuita Metadho, che per ogni immagine scattata fornisce i metadati EXIF. Grazie all’ultimo aggiornamento all’app, rilasciato nel fine settimana, adesso tra i metadati mostrati vi è anche quello che mostra l’utilizzo o meno di Deep Fusion, come indicato da MacStories.

Si tratta di una curiosità di non poco conto, considerando che Apple ha studiato la funzione per renderla invisibile agli utenti anche nel caso di ispezione dei dettagli di un’immagine. Metapho sembra essere la prima app ad offrire un modo sempre per capire se la foto utilizza Deep Fusion o meno, anche se la funzionalità probabilmente potrebbe essere presto bloccata da Apple.

Metapho è un’applicazione gratuita con acquisti in-app per sbloccare tutte le funzionalità, come la modifica dei metadati. Peraltro, è un’app che tutela al massimo la privacy dato che nessun server viene coinvolto per l’analisi delle foto, che avviene in locale sul dispositivo.

Per verificare se una foto iPhone ha utilizzato Deep Fusion è sufficiente aprire l’app, e consentire alla stessa di accedere alla libreria di foto. Nella parte superiore dei metadati sotto “Informazioni sull’immagine” di ciascuna foto l’utente potrà vedere “Deep Fused” se questa tecnologia è stata utilizzata.

Nella sezione “Fotocamera”, Fotocamera l’utente avrà a disposizione anche un conteggio delle immagini per le foto che hanno utilizzato Deep Fusion. Metapho, inoltre, indica anche se è stata utilizzata la modalità Notte per uno scatto.

Metapho è disponibile gratis direttamente a questo indirizzo. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro in questo approfondimento di Macitynet.