Come creare facilmente e velocemente un video con questa app di editing video per Mac

Quando si parla di editing video e foto su Mac non sono molti i software che vengono in soccorso agli utenti. E’ per questo che iMyFone Filme for Mac potrà certamente essere accolto dai più con favore.

Si tratta di un software per il montaggio di video, partendo dalle proprie foto, o dai propri filmati, in cui naturalmente si potranno aggiungere effetti, musica di sottofondo, e altro ancora. Per i neofiti, c’è anche la modalità Fast Video, che consentirà di creare un video con template ed effetti pre impostati, con un semplice click.

E’ proprio da questa modalità Fast Video che vogliamo partire. Già, perché rappresenta una delle principali novità e caratteristiche dell’applicativo. In pratica, immaginatevi di dover preparare un video per una particolare occasione, che si tratti di un compleanno, un matrimonio, che si tratti del vostro video per le vacanze, per un’esperienza lavorativa, o altro ancora.

Sarà sufficiente scegliere il template che fa al caso vostro, e dare in pasto all’applicativo le foto e i video da inserire nel progetto. Sarà sufficiente qualche click per finalizzare il risultato.

In questo modo, non sarà necessario inserire manualmente effetti, transizioni, musica di sottofondo: sarà il software a comporre il video per voi. Si tratta di una scelta davvero ottimale per chi non ha tempo per sedersi a montare da zero un filmato, così come si tratta dello strumento ideale per chi non ha le capacità per elaborare da zero un video.

In questo modo saranno sufficienti davvero pochi minuti per realizzare un video partendo da zero, con la possibilità di guardare un’anteprima ancor prima di finalizzare il filmato, così da essere sicuri del risultato prima di salvarlo.

Per quanto siano semplici i template disponibili, abbiamo apprezzato la quantità: che si tratti di eventi generici, compleanni, matrimoni, anniversari, feste di natale o capodanno, eventi lavorativi, feste degli innamorati, viaggi, c’è davvero il template adatto a qualsiasi occasione.

Per i più esperti, invece, iMyFone Filme Mac video editor si trasforma nel più convenzionale dei video editor Mac, con tanto di timeline in cui inserire manualmente i propri filmati, effetti e musica, per creare un più complesso video.

L’interfaccia, sebbene piuttosto complessa, risulta essere intuitiva, e semplice da utilizzare. Anche coloro che non sono avvezzi al montaggio di filmati si troveranno a proprio agio.

Sulla parte superiore sono presenti finestre in cui caricare le foto, i video e la musica da inserire nel progetto, potendo semplicemente trascinarli nella timeline che si trova sulla parte bassa dello schermo, dove si potrà sempre visualizzare le sequenze che si stanno montando.

iMyFone Filme Mac video editor si lascia apprezzare per la quantità di effetti e musiche di sottofondo che risultano già presenti e pronte da utilizzare. L’utente non dovrà andare alla ricerca della propria musica di sottofondo, magari correndo il rischio di incorrere in qualche copyright, perché tutto ciò di cui ha bisogno sarà incluso nell’applicativo.

In totale, iMyFone Filme Mac video editor propone oltre 50 tracce musicali di sottofondo, 104 effetti grafici, quasi 40 effetti di transizioni da poter inserire tra un elemento e un altro, oltre a 11 layout per l’inserimento di testo in sovrimpressione.

Naturalmente, i più esperti, ma anche i neofiti con un po’ di pratica, potranno trasformare i propri contenuti tramite gli strumenti messi a disposizione dall’editor, con possibilità di tagliare, dividere, ritagliare, ruotare immagini e video, e persino possibilità di utilizzare la tecnica del PiP, ovvero inserire un video in finestra al di sopra di un video più grande a tutto schermo.

Si tratta di strumenti che risultano fondamentali per creare un video maggiormente personalizzato e unico. Ancora, si potrà regolare la velocità di un video, così da creare slow motion o, perché no, time lapse. Insomma, gli strumenti per la gestione e creazione dei video non mancano.

Prezzi e disponibilità

iMyFone Filme Mac video editor risulta essere versatile, non solo dal punto di vista delle funzionalità offerte, ma anche da quello del listino prezzi. Ed infatti, è possibile scegliere di acquistare il software per un solo mese, un anno intero, o a vita. Si tratta di una soluzione particolarmente apprezzabile.

Immaginate, ad esempio, di partire per un viaggio e di avere l’esigenza di creare video per un breve periodo di tempo. Potreste risparmiare e acquistare la licenza per un solo mese a 19.95 dollari. Oppure, di acquistare la licenza per un intero anno a 29,95 dollari. E’ chiaro che tra le due licenze quella annuale risulta la più vantaggiosa in termini economici.

Se, però, ritenere di averne bisogno per un periodo più prolungato, o comunque per periodo ricorrenti, allora il consiglio è quello di acquistare la licenza a vita, ossia pagare il software una sola volta per averlo a disposizione per sempre.

In questo ultimo caso il costo è di 59,95 dollari. Peraltro, sarà possibile acquistare licenze per più Mac, fino a 5, con un risparmio assolutamente considerevole: iMyFone Filme Mac video editor per 5 Mac con licenza a vita costa 139,95 dollari, quindi appena 27,99 dollari a licenza.

Conclusioni

iMyFone Filme Mac video editor è un software versatile e utile in numerose occasioni e adatte ad un pubblico eterogeneo: facile da usare, grazie a Fast video consente di realizzare un video, partendo da zero, in pochi minuti e senza che sia necessaria alcuna conoscenza tecnica. Che vi troviate a dover immortalare un viaggio, una ricorrenza, o un’occasione per voi speciale, iMyFone Filme for Mac può essere un buon alleato.