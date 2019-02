Come nascondere il numero da una chiamata da iPhone

La vecchia generazione di utenti, quelli abituati con i primi cellulari Nokia, o ancor più risalenti, conosceranno sicuramente il codice #31# da anteporre alla chiamata, per nascondere il proprio numero di telefono al ricevente.

I tempi cambiano, ed ora è possibile nascondere in modo permanente il proprio numero, tramite un semplice tap tra le impostazioni. Ecco come nascondere il numero chiamata da iPhone.

Al giorno d’oggi nessuno più, o quasi, utilizzano codici numerici per nascondere il proprio ID chiamata.

Siamo ormai abituati, ancor prima di rispondere, a leggere il nome o il numero di cellulare del chiamate sul display dello smartphone. Per varie ragioni, però, potrebbe essere preferibile disattivare l’ID chiamata, magari per il semplice fatto di non voler far conoscere il proprio numero al ricevente, o anche solo per fare uno scherzo (innocuo, si intende!).

Per nascondere il proprio numero di telefono su iPhone è sufficiente aprire Impostazioni, ed aprire il pannello Telefono. Da qui, si dovrà accedere al menù “Mostra ID chiamante” e nella successiva schermata, disattivare l’interruttore che per default è attivo.

L’opzione è permanente, ma reversibile. Questo vuol dire che disattivando l’ID chiamante, il vostro numero non verrà più visualizzato al ricevente, a meno che non decidiate di riaccendere lo stesso interruttore.

Controindicazioni

Nascondere il proprio numero di telefono, naturalmente, è perfettamente legale e non si va incontro a rischi. A meno che non lo nascondiate per effettuare telefonate moleste o comunque non consentite.

Al di là di questo, nascondere il proprio numero potrebbe avere un effetto indesiderato: i riceventi potrebbero non rispondere alle vostre chiamate perché a schermo apparirà la scritta “numero sconosciuto”. Questa dicitura, al giorno d’oggi, viene sempre più spesso collegata ai call center o a scocciatori: i vostri amici, insomma, potrebbero decidere di non rispondere affatto.

Quando nascondete il numero, il ricevente visualizzerà una schermata differente, a seconda del terminale di destinazione, ma sulla quale comparirà la scritta Numero privato o Numero Sconosciuto. Ciò accadrà anche se il ricevente ha il vostro numero in rubrica.