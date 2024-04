I giochi PC sul Mac con Whisky per Apple Silicon

Whisky è un wrapper (un “involucro”) grafico, un software open source che permettere di eseguire programmi sviluppati per il sistema operativo Microsoft Windows. Non è un vero e proprio emulatore ma mette a disposizione un layer di compatibilità tra le API (interfacce di programmazione) di Windows e il sistema operativo su cui è installato. Usando questo software è possibile avviare numerose applicazioni pensate per Windows semplicemente facendo doppio clic su di esse.

Whisky – software creato da Isaac Marovitz – è uno strumento che combina vari strumenti di terze parti, sfrutta CrossOver e la tecnologia Game Porting Toolkit (GPTK) per consentire l’esecuzione di giochi che sfruttano le API Win32 (e quindi vecchi giochi a 32 bit per Windows) sui moderni Mac con CPU Apple Silicon. La tecnologia GPTK di Apple è un layer di traduzione, in grado di mappare le chiamate alle API Windows e trasformarle in API POSIX, eseguibili su sistemi operativi host come macOS.

Come si installa e si usa Whisky

Partite da questo indirizzo e fate click su “Download latest”, scompattate e copiate l’applicazione “Whisky” nella cartella Applicazioni. Al primo avvio appare una schermata che verifica le dipendenze permettendo eventualmente di scaricare quant’altro necessario). Dopo il download delle dipendenze è necessario creare una “bottiglia” (un “contenitore” o meglio un ambiente di runtime per l’esecuzione del software di nostro interesse).

Per creare una “bottiglia” basta fare click su “Crea bottiglia”, specificare il nome del gioco che vogliamo eseguire, la versione di Windows richiesta (Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10), il percorso dove memorizzare i file e fare click su “Crea” (per default i file sono memorizzati nel percorso ~/Library/Containers/Whisky/Bottles).

Dopo avere creato la “bottiglia”, appare una finestra che consente di aprire “l’unità C:” (navigare in quello che da Whisky viene visto come se fosse il disco rigido del PC) ed eseguire altri comandi per i più esperti. Nel caso di giochi su CD o DVD potete eseguire gli installer da un lettore CD/DVD collegato via USB al Mac ma su internet potete recuperare i file con le immagini ISO dei dischi, copiare tutto il contenuto in una cartella del disco “C:” virtuale e avviare il setup.

Per l’installazione dei giochi bastano pochi secondi

Il primo gioco che abbiamo provato su un Mac mini con M2 e 8GB di memoria RAM a eseguire è “The Ultimate DOOM” Abbiamo scaricato un pacchetto con il gioco, copiato i file di installazione in una cartella (del disco “C:), avviato il setup e al termine, avviato il gioco con un click su “Avvia”. La versione di Doom che abbiamo eseguito non era specifica per Windows ma una vecchia versione per MS-DOS ma ha funzionato correttamente, con l’unico limite che non è stato possibile eseguirlo a schermo intero.

Il secondo gioco che abbiamo provato è Quake. Al primo avvio il gioco era mostrato in una piccola finestra ma dalle impostazioni del gioco abbiamo selezionato le opzioni “Video”, impostato da queste il driver grafico su Vulkan e la risoluzione corrispondente allo schermo usato in quel momento (1920×1080): tutto funziona perfettamente e con una fluidità perfetta.

Abbiamo provato vari titoli (anche recenti) e sulla maggiorparte di questi è stato possibile giocare senza problemi. L’applicazione è di semplice uso e tutto si riduce tipicamente a eseguire l’installer e impostare eventualmente la risoluzione. Il software è gratuito ed è ottimo per eseguire giochi retrò (ma non solo): una manna per gli appassionati.

