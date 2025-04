Opponetevi subito o Meta userà i vostri post per addestrare l’AI su Facebook e Instagram

Dal prossimo mese Meta inizierà a sfruttare i dati personali degli utenti – e persino quelli di chi non ha un account ma compare nelle piattaforme grazie a contenuti pubblicati dagli amici – per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale. La decisione, annunciata dall’azienda, ha spinto l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali a ricordare a tutti gli interessati i diritti riconosciuti dal GDPR, in particolare quello di opporsi a questo tipo di trattamento.

Secondo quanto comunicato dal Garante, Facebook e Instagram stanno mettendo a disposizione degli utenti maggiorenni specifici moduli online attraverso cui esercitare il diritto di opposizione: chi lo farà entro la fine di maggio non vedrà utilizzati i propri post, commenti, didascalie, foto e le conversazioni svolte tramite i servizi di Meta per l’addestramento dell’AI.

Chi invece presenterà l’opposizione successivamente potrà bloccare soltanto i nuovi contenuti, mentre quelli già acquisiti resteranno utilizzati per migliorare i modelli linguistici come Llama o il chatbot Meta AI.

Il diritto di opposizione non riguarda solo Meta. Lo stesso strumento può essere impiegato nei confronti di OpenAI, DeepSeek e Google. Il Garante ha quindi segnalato i link ufficiali per presentare la richiesta, distinguendo fra utenti Facebook, utenti Instagram e persone il cui profilo personale non è associato a un account Meta:

Una particolare attenzione è stata riservata ai contenuti pubblicati da minorenni. Pur essendo esclusi di default dall’addestramento delle IA di Meta, i dati di chi non ha un account potrebbero comunque comparire all’interno di post realizzati da adulti. In questi casi, il Garante invita i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale a valutare l’opportunità di ricorrere al modulo riservato a chi non utilizza i servizi di Meta.

