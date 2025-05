Lenovo Legion Go S arranca con Windows 11, vola con SteamOS

SteamOS di Valve è il sistema operativo che sfida Windows 11 sul versante delle console PC portatili per videogiochi: già adesso, sebbene non sia ancora particolarmente diffuso, sembra mostrare i limiti del sistema operativo Microsoft: i primi confronti tra SteamOS e Windows 11 non lasciano spazio a dubbi, segnando già di fatto un vincitore assoluto.

Sebbene Windows 11 continui a detenere il primato tra i sistemi operativi desktop, la sua crescente complessità, il numero elevato di funzionalità poco richieste dagli utenti e i dubbi sulla gestione della privacy stanno spingendo una parte sempre più ampia della community di videogiocatori a guardare altrove. Linux — e in particolare SteamOS, grazie al supporto della compatibilità tramite Proton — si sta affermando come un’alternativa concreta, superando le storiche barriere legate al gaming.

Un recente test pubblicato dal creator Dave2D ha messo a confronto Lenovo Legion Go S in versione Windows 11 e SteamOS. L’hardware della macchina è identico nelle due versioni, ma i risultati parlano chiaro: con titoli come Cyberpunk 2077, Doom Eternal e The Witcher 3, SteamOS garantisce prestazioni superiori anche di oltre 10 fps.

Su Cyberpunk 2077, ad esempio, SteamOS ha raggiunto una media di 59 fotogrammi al secondo, contro i 46 fps registrati su Windows. Il divario si conferma anche su Helldivers 2, con 70 fps per SteamOS contro 65 su Windows, e si allarga ulteriormente in Doom Eternal, dove si passa da 66 fps con Windows a 75 con SteamOS.

Unica eccezione è Spiderman 2, in cui Windows supera di poco SteamOS (64 fps contro 63), ma il vantaggio torna evidente con The Witcher 3, che su SteamOS gira a 76 fps contro i 66 della versione Windows. Questi dati confermano come il sistema operativo di Valve sia più efficiente in termini di prestazioni grafiche su questo tipo di hardware portatile.

Ancora più significativo è il divario sull’autonomia. Su giochi in grafica 2D e più leggeri come Dead Cells, il modello con SteamOS è riuscito a raggiungere oltre sei ore di gioco continuative, contro le meno di tre della controparte Windows. Una differenza che mette in discussione l’efficienza energetica di Windows 11, già criticata in passato.

Il principale vantaggio che resta in mano a Microsoft è l’estrema compatibilità del suo sistema operativo con l’intero ecosistema gaming, inclusi launcher come Riot, Game Pass e altri servizi di terze parti.

Tuttavia, anche questo margine potrebbe assottigliarsi: portare nuovi launcher su SteamOS potrebbe essere più semplice che attendere un cambio di marcia da parte dello sviluppo di Windows, spesso rallentato da logiche burocratiche e scarsa attenzione al feedback degli utenti. Lenovo informa che Legion Go S con sistema operativo SteamOS sarà presto disponibile anche in Italia.

Legion Go S in versione con Windows 11 è disponibile anche in Italia da questa pagina di Amazon a prezzo scontato.

