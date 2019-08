Come portare le telecamere Arlo su Homekit

Disponibile da pochi giorni, la compatibilità Homekit delle telecamere Arlo permette agli utenti dei modelli Arlo Pro e Arlo Pro 2 di integrare le telecamere di sorveglianza senza fili nell’ecosistema domotico di Apple oltre a quelli già compatibili di Amazon Alexa e Assistente Google.

L’integrazione permetterà di visualizzare direttamente audio e immagini ripresi della telecamera nell’applicazione “Casa” e di operare alcune automazioni in maniera molto semplice: potremo attivare gli avvisi in funzione della nostra presenza in casa o spegnere le luci di una certa stanza o del portico e/o ingresso esterno quando non viene rilevato movimento oppure attivare l’illuminazione quando un viene la telecamera reagisce ad una presenza.

L’integrazione avviene dopo aver aggiornato sia l’App di controllo che il firmware della stazione base e delle telecamere collegate e viene proposta direttamente con l’aggiornamento della app su iOS.

La stazione Base, che deve essere sufficientemente recente (sono necessarie le versioni VMB4000 e VMB4500 o superiori) funziona da bridge, da ponte verso Homekit e permette l’esposizione di due unità distinte: la telecamera con riprese audio video e speaker intercomunicante e il sensore di presenza.

Nella sequenza di immagini qui sotto, una galleria commentata, vedrete tutti i passaggi per l’inclusione delle telecamere su Homekit e Casa ed un esempio di automazione realizzabile a fine inclusione.

Le schermate sono state realizzate con una versione beta pubblica di iOS 13 e/o iPadOS: ovviamente il tutto è gestibile, una volta completata l’installazione con l’app Arlo anche su iOS 12 e pure su Mac. Nel nostro caso abbiamo utilizzato una telecamera Arlo Pro.

