AKVIS Refocus 8.5 perfeziona le foto sfocate su Mac

Refocus 8.5 è l’ultima versione di un software di Akvis per la regolazione della messa a fuoco. La versione 8.5 offre il nuovo strumento Pennello storia, il Pannello notifiche ed il supporto per nuovi file RAW, otre ad altri miglioramenti e correzioni di bug.

AKVIS Refocus permette di migliorare la nitidezza delle immagini sfocate ed applicare gli effetti bokeh e sfocatura alle foto. Il programma funziona in cinque modalità: Messa a fuoco, Miniatura (Tilt-Shift), Sfocatura iride, Sfocatura movimento e Sfocatura radiale. Gli effetti possono essere applicati all’intera foto o in modo selettivo per accentuare alcune parti.

Il nuovo Pennello storia consente di ripristinare le aree dell’immagine allo stato originale. A detta dello sviluppatore fornisce un’elaborazione fotografica “più precisa e accurata”, aiuta a ottenere interessanti ed espressivi effetti di messa a fuoco selettiva e transizioni morbide tra le zone.

Il software è disponibile per Mac e PC (Mac OS X 10.11 o seguenti), disponibile sia come programma standalone (indipendente) e/o come plugin per AliveColors, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint ed altri software di grafica.

La licenza Home costa 35,00 euro. Dal sito del produttore è possiible scaricare una versione dimostrativa funzionante per 10 giorni.