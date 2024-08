Come sfruttare al massimo l’app Meteo di Apple

Pubblicità

Ognuno ha la sua app meteo preferita; tuttavia con gli iPhone quella di Apple non soltanto è già preinstallata, ma include alcune statistiche molto utili che vi permettono di comprendere in maniera ancora più profonda cosa potete aspettarvi dalle prossime ore.

Non ci riferiamo alle previsioni orarie, che pure vi offrono uno sguardo rapido e preciso sulle condizioni meteorologiche ora dopo ora, fino al giorno successivo, con tanto di temperatura media.

Non riteniamo neppure decisive le previsioni giornaliere della settimana o, scorrendo nell’interfaccia, le altre informazioni relative alle allerte meteo o i vari grafici, pure molto utili, che offrono uno sguardo complessivo della giornata che ci aspetta.

Cliccando infatti sul pulsante in basso a sinistra, quello contrassegnato dal disegno stilizzato di una mappa cartacea piegata più volte, è possibile accedere ad una sezione interattiva dell’applicazione che mostra, attraverso brevi clip, alcuni degli andamenti delle prossime 12 ore.

Attraverso il pulsante sulla parte in alto a destra con i tre quadrati in prospettiva sovrapposti uno sull’altro è infatti possibile cambiare animazione e conoscere così l’andamento delle precipitazioni attraverso il movimento delle nuvole, dare uno sguardo alle zone di temperatura con le fasce colorate o a quelle relative alla qualità dell’aria secondo gli indici europei (EAQI) e osservare il movimento dei venti.

Così oltre alle informazioni più comuni potete farvi un’idea più precisa di come si muoverà il vento, dove farà più caldo o (visto che siamo in estate) le zone più vicine a voi dove si sta più freschi, se state andando incontro alla pioggia o dove andare per respirare un po’ di aria più pulita questo weekend.

