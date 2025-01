Maccy è un gestore Appunti veloce e leggero per macOS

Pubblicità

Maccy è un clipboard manager che consente di accedere velocemente alla cronologia degli Appunti su Mac; non è il primo programma di questo tipo (ne esistono tanti altri) ma si distingue perché è ben scritto (in Swift), leggero, rispetta i dettami di macOS, non offre funzionalità superflue ed è open source (il codice sorgente è distribuito su GitHub e volendo è anche possibile compilare l’app partendo dal sorgente).

Come è facile immaginare è possibile accedere alla cronologia degli Appunti in qualsiasi momento, richiamando i vari elementi (testi, immagini, file) da una icona dedicata nella barra dei menu o usando scorciatoie di tastiera ⌘ + 1, ⌘ + 2, ecc.).

Dalle Preferenze dell’utility (richiamabili dalla voce dedicata partendo dalla barra dei menu) è possibile scegliere se aprire o no l’app al login, controllare la presenza di aggiornamenti, impostare la scorciatoia di tastiera per aprire l’app (di default ⌘⇧c), ma anche impostare la tipologia di file da salvare (file, immagini, testo), la dimensioni della memoria (default 200 elementi ma si può arrivare a 999), l’ordinamento di cui tenere conto; è possibile modificare l’aspetto, ignorare determinate applicazioni e molto altro.

Il campo di ricerca permette di cercare elementi copiati in precedenza negli Appunti, si può in qualunque momento svuotare la memoria dell’app, bloccare un elemento in cima, ecc. Richiamando la finestra dell’applicazione e rimanendo fermi su uno degli elementi mostrati è possibile visualizzare l’applicazione dalla quale è stato copiato l’elemento in questione, a che ora, e quante copie negli Appunti da questa sono presenti.

Per sostenere lo sviluppatore è possibile acquistare l’utility scaricandola dal Mac App Store (“pesa” solo 2,3MB) dove è venduta 9,99€. L’ultima versione richiede macOS 14 Sonoma. L’utility è multilingua (italiano compreso).

Giacché, come accennato, il codice è open-source, è possibile compilare Maccy in modo molto semplice, sfruttando un gestore i pacchetti come Homebrew, digitando nel Terminale il comando “brew install maccy” (senza virgolette).