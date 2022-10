Guida alla scelta del miglior Apple Watch, quale comprare?

In passato era molto facile scegliere un Apple Watch. Al debutto ufficiale (che, dopo le prime presentazioni tecniche, avvenne pubblicamente a Milano) ce n’era infatti uno solo a disposizione, anche se in due misure e tre materiali. Questo è stato vero fino al 2020 quando Apple ha introdotto oltre ad Apple Watch 6 anche Apple Watch SE, una versione meno “accessoriata” anche se fondamentalmente identica nelle funzioni di base al modello principale. Dal 2022 le versioni sono infine diventate 3.

Ciascuna ha le sue proprie peculiarità, dimensioni e caratteristiche e si rivolge ad utilizzatori con differenti esigenze ed attese. Ma quali sono queste caratteristiche e quale è il pubblico di ciascuno di questi Apple Watch?

Design

Ogni qual volta facciamo dei confronti tra hardware Apple, anche tra dispositivi di nuove e vecchie generazioni, il design non sembra mai essere elemento un davvero decisivo. Succede spesso con gli iPhone, un dispositivo che anche al confronto tra modelli offre parecchi punti di contatto a livello estetico. Con Apple Watch è sempre stato così ma da quest’anno il discorso regge solo parzialmente. Se paragoniamo Apple Watch 8 ed SE 2022, le due novità dell’anno, vediamo due prodotti molto simili ma se al fianco mettiamo Apple Watch Ultra, l’altro protagonista dell’evento di settembre, allora vediamo parecchie differenze.

Anzitutto, le linee più morbide dei primi due, cedono il passo a forme più squadrate e spigolose del modello Ultra, che ha un display piatto con un bordo rialzato. Inoltre, le dimensioni dello schermo e della cassa sono notevolmente più grandi.

Apple Watch Ultra è diverso anche per i controlli (ha un tasto in più, personalizzabile, che si chiama Azione) e ha un bordo protettivo che rende in un tempo più facile usare sia la corona che il tasto che richiama le applicazioni e più sicuro l’utilizzo di Apple Watch in condizioni difficili.

Dimensioni e peso

I tre Apple Watch hanno dimensioni (che fanno riferimento alla cassa, non allo schermo) e peso differenti

Apple Watch SE ha una cassa in alluminio da 44 mm (peso 33 grammi) oppure da 40 mm (26 grammi)

Apple Watch 8 ha una cassa in alluminio o acciaio da 41 mm (33 grammi o 42 grammi) o da 45 mm (39 grammi o 51 grammi)

Apple Watch Ultra ha una cassa in titanio da 49 mm (61 grammi)

Apple comincia già qui a distinguere il pubblico potenziale. Se si vuole qualche cosa di leggero e agile, poco appariscente la scelta è tra 8 ed SE, anche se le differenze in peso tra i 26 grammi di Apple Watch SE da 40mm e i 51 grammi di Apple Watch Series 8 da 45 mm in acciaio sono tanti. Apple Watch Ultra per dimensioni, peso e look ha un’identità del tutto diversa.

Schermo

Quando si parla di schermo di Apple Watch è bene precisare, perché ci sono importanti differenze tra i vari modelli. In particolare non tutti, anche chi conosce bene Apple Watch, si rendono conto che la differenza nel display tra Apple Watch 8 ed Apple Watch SE si spinge oltre il rapporto nella dimensione fisica della cassa.

Questo avviene perché Apple Watch 8 ed Apple Watch Ultra, hanno un display con un bordo ridotto, tecnicamente definito “edge to edge”. Apple Watch SE ha invece un bordo più marcato. Questo riduce l’effettiva area di visualizzazione come si può notare dall’immagine che pubblichiamo qui sotto.

Quindi Apple Watch 8 ha una cassa più grande solo del 2,5% rispetto a quella di Apple Watch SE, ma il display è invece del 20% più grande. Ultra con una cassa dell’11% più grande del 44mm di Apple Watch SE ha un schermo addirittura del 27% più grande.

Tra le altre differenze importanti da evidenziare, a parte la maggior luminosità di Apple Watch Ultra (2000 nits, il doppio rispetto a quella di Apple Watch 8 ed SE 2022), Apple Watch SE non ha lo schermo sempre attivo, che invece gli altri due Apple Watch presentano come loro caratteristica

Schermo sempre attivo, cosa significa

Lo schermo sempre attivo di Apple Watch 8 ed Apple Watch ultra, funziona più o meno come quello di iPhone. Quando non si consultano le informazioni di Apple Watch, il display non diventa completamente nero ma presenta sempre l’ora e alcune informazioni che decideremo di avere sempre a disposizione (e tenere riservate quelle che non vogliamo che vengano sbirciate a altre persone).

In questo modo è possibile vedere sempre l’ora in maniera discreta, cosa utile specialmente quando si è con altre persone e non si vuole dare l’impressione di essere impazienti di… abbandonare la compagnia.

Lo schermo si accende in maniera più propriamente detta, presentando tutte le informazioni disponibili, solo quando si solleva il polso oppure si preme uno dei tasti.

Un aspetto importante da tenere in considerazione è che lo schermo sempre attivo, nonostante alcuni accorgimenti messi in atto da Apple, consuma più energia. Indicativamente la riduzione dell’autonomia è nell’ordine del 25/30%. Se si vuole la massima autonomia possibile si deve disattivare la funzione.

Materiali, colori e bracciali

I colori e i materiali sono un importante elemento di distinzione.

Apple Watch SE è disponibile unicamente in alluminio con vetro indurito Ion-X

Apple Watch Series 8 è in alluminio (con schermo in vetro Ion-X) oppure acciaio con vetro zaffiro

Apple Watch Ultra, costruito per essere il più resistente possibile, è in titanio con vetro zaffiro

Ciascun modello ha anche colori differenti

Apple Watch SE è disponibile in argento, galassia e mezzanotte

Apple Watch Series 8 in alluminio è disponibile in rosso, argento, galassia e mezzanotte

Apple Watch Series 8 in acciaio è disponibile in argento, oro e mezzanotte

Apple Watch Ultra è disponibile in color titanio

Per quanto riguarda i bracciali sarebbe troppo complesso spiegare qui assortimenti, dimensioni e colori. Quel che conta è che nonostante ci siano piccole differenze nella possibilità di abbinamento a seconda dei materiali della cassa, in linea generale se Apple Watch viene acquistato direttamente da Apple è possibile combinare quasi ogni tipo di bracciale prodotto da Apple con qualunque Apple Watch.

Un aspetto importante da considerare è che quando Apple Watch viene acquistato nei negozi o su Amazon l’assortimento dei bracciali è molto più ridotto. In pratica Apple Watch SE ed Apple Watch Series 8 si trovano quasi esclusivamente con il bracciale Sport, Apple Watch in acciaio con il bracciale Sport o il bracciale in maglia Milanese. In più alcuni bracciali come Solo Loop e Solo Loop Intrecciato sono disponibili unicamente per l’acquisto nei negozi Apple.

Apple Watch Ultra invece viene venduto solo con tre bracciali specifici, anche se dopo l’acquisto è possibile comprare e usare qualunque tipo di bracciale nato Apple Watch da 45mm.

Se vi interessa saperne di più sui bracciali e su quali secondo noi vale la pena di comprare, vi consigliamo di consultare il nostro articolo sui migliori bracciali per Apple Watch

Le differenze in funzioni e tecnologie

Al contrario di quanto avviene in altri ambiti, le distinzioni di carattere tecnico in fatto di componenti e quindi di prestazioni tra i vari Apple Watch sono relativamente ridotte.

Il processore

Il componente base, il processore, infatti è lo stesso. Si tratta del chip S8 con processore dual core a 64 bit. Tutti gli ultimi processori (ma sarebbe meglio chiamarli SIP, System in Package), S6, S7 e anche l’ultimo S8 si basano sul chip A13 Bionic di Apple della linea iPhone 11 e sono fabbricati utilizzando il processo a 7 nanometri di TSMC. Apple è passata al processo a 5 nm di TSMC a partire dal chip A14 Bionic e A16 Bionic degli iPhone 14 Pro è il primo chip Apple ad essere fabbricato con un processo di costruzione a 4 nanometri.

Una spiegazione del perché Apple non fa avanzare la tecnologia della CPU nei suoi chip della serie S è che i progressi dall’utilizzo dei core nel chip A14 e dei processi a 5 nm o 4 nm di TSMC darebbero miglioramenti solo nelle prestazioni, che non sono essenziali per Apple Watch. In altri termini, un processore di nuova generazione su Apple Watch non porterebbe ad alcun vantaggio concreto.

Le differenze i SIP S6, S7 e S8 più che nelle prestazioni sono nei servizi che supportano. Al loro interno infatti si trovano circuiti e componenti che sono destinate a soddisfare la logica di funzioni come ad esempio lo schermo più grande, sensori più evoluti e così via.

Funzioni comuni a tutti gli Apple Watch

Sarebbe troppo lungo spiegare che cosa fa un Apple Watch; anche solo elencare le sue funzioni di base sarebbe impossibile. Ma se avete deciso di comprarne uno, probabilmente le conoscete già.

In linea generale tutti gli Apple Watch funzionano come un sistema perfettamente integrato, ma forse sarebbe meglio dire come una estensione, di iPhone. Sono in grado di tracciare e incentivare lo stato di forma fisica, di presentare notifiche, di far girare parti delle applicazioni studiate appositamente per Apple Watch che vengono installate automaticamente.

Gli Apple Watch hanno tutti connettività Wi-Fi e possono essere tutti acquistati anche con la funzione di connessione su rete cellulare. In questo secondo caso operano come se fossero un duplicato del telefono cui sono abbinati. Non possono avere un numero diverso da quello gestito da Apple Watch. Ma di questo diremo qualche cosa più sotto quando cercheremo di dire chi secondo noi ha necessità di questa versione che Apple chiama Apple Watch GPS+Cellular.

I modelli lanciati nel 2022 aggiungono alla chiamata di emergenza in caso di caduta anche quella nel caso di un incidente automobilistico, funzione che in ogni caso è un duplicato di eCall il sistema europeo di emergenza installato a bordo di tutte le vetture dal marzo del 2019 in avanti.

Solo su Apple Watch Series 8 e Ultra

Sebbene, come diciamo sopra, il processore sia lo stesso non mancano differenze tra i modelli. In particolare ci sono funzioni presenti solo su Apple Watch Series 8 ed Apple Watch Ultra e non su Apple Watch SE. Ecco quali:

Solo su Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra nasce come smartwatch per sportivi professionisti o che comunque vogliono il massimo, per accompagnare nelle loro avventure alpinisti, ultramartoneti, subacquei. Ha quindi una serie di funzioni che lo rendono adatto a questo scopo

GPS a doppia Banda, L1 ed L5, più sensibile dei GPS tradizionali

Testato MIL-STD 810H

Resistente all’immersione fino a 40 metri con certificazione EN13319

Sensore di profondità e di temperatura dell’acqua

Sirena di emergenza fino ad 86 decibel

Fino a 36 ore di autonomia

Quale Apple Watch acquistare

Di fronte a tutto quello che abbiamo scritto dobbiamo adesso andare al dunque: quale iPhone acquistare. Tutto, ovviamente, dipende dalle vostre attese e da quel che volete avere ad un Apple Watch

Compra Apple Watch SE chi…

Compra Apple Watch SE chi vuole avere tutte le funzioni principali nell’integrazione di iPhone con Apple Watch ma vuole spendere il meno possibile. In questo caso perderà in particolare alcuni “accessori”, come il rilevamento dell’elettrocardiogramma, la percentuale di ossigeno nel sangue e lo schermo sempre attivo. Ma a nostro giudizio pesano di più l’utile, specialmente per persone anziane, funzione di rilevamento delle cadute e la ricarica veloce. Il sacrificio maggiore cui fare fronte è però la dimensione dello schermo: Apple Watch SE offre infatti un display che dà la sensazione di essere piccolo e datato, in particolare per il bordo nero e che non è in grado di presentare alcune facce e complicazioni.

Pro di Apple Watch SE

Prezzo economico (per un Apple Watch)

Prestazioni identiche a quelle degli altri Apple Watch

Svolge tutte le funzioni principali di un Apple Watch

Contro di Apple Watch SE

Schermo piccolo

Manca il rilevamento della cadute

Ricarica lenta

Compra Apple Watch Series 8 chi…

Compra Apple Watch Series 8 chi vuole il meglio di un Apple Watch. Offre tutte le funzioni salute immaginabili, inclusa il rilevamento ECG che in qualche caso ha dimostrato di saper salvare delle vite (come quella del cantante Eugenio Finardi); ma anche qui a nostro giudizio la differenza, questa volta in positivo, la fa il display: Apple Watch 8 ha uno schermo ampio e di eccellente qualità, specialmente nella versione da 45mm. Questo consente di usare anche alcune complicazioni e facce ricche di informazioni che non possono essere mostrate da Apple Watch SE e da altri Apple Watch precedenti. Altro vantaggio non trascurabile è nella carica veloce: il 33% più rapida di un Apple Watch SE, quindi da 0-80% in 45 minuti. Tra i difetti, la mancanza di novità significative rispetto a modelli precedenti, il design che inizia ad essere datato e l’autonomia non entusiasmante specie con schermo sempre attivo.

Pro di Apple Watch Series 8

Schermo ampio (specialmente nella versione da 45mm)

Tutte le funzioni di salute a portata di dito

Complicazioni e facce ricche di informazioni

Contro di Apple Watch Series 8

Autonomia modesta rispetto ad altri concorrenti (incluso Apple Watch Ultra)

Nessun reale vantaggio rispetto a modelli precedenti

Design che comincia ad invecchiare

Compra un Apple Watch Ultra chi…

Apple Watch Ultra di base sarebbe l‘Apple Watch di chi vuole usare l’Apple Watch per compiti molto particolari: escursioni estreme, allenamenti in ambienti difficili, alpinismo, ultra maratone e sport subacquei. Per questi particolari bisogni, Apple Watch Ultra è la scelta giusta. Ma Apple Watch Ultra potrebbe essere anche l’Apple Watch di chi vuole solidità, massima autonomia possibile in un Apple Watch e un nuovo design, più attuale e originale di quello di Apple Watch Series 8. Interessanti anche il bottone programmabile e la qualità e la dimensione dello schermo, davvero enorme. Le dimensioni dello schermo che rendono Apple Watch Ultra massiccio e pesante sono però anche il suo peggior difetto; in alcune situazioni è eccessivo alla vista e fastidioso addosso. In più le funzioni esclusive che fanno lievitare il prezzo ben sopra quello di alcuni smartwatch sportivi concorrenti (come quelli di Garmin) sono utili solo ad una nicchia ristretta di pubblico.

Pro di Apple Watch Ultra

Elevata autonomia (per un Apple Watch)

Design interessante

Schermo eccellente

Contro di Apple Watch Series 8

Troppo grande e pesante per la maggioranza del pubblico

Funzioni esclusive dedicate solo ad un’utenza ristretta

Prezzo elevato

Apple Watch con o senza rete cellulare?

A questo punto dovreste avere un’idea su quale Apple Watch si adatta meglio alle vostre esigenze. Ma se avete pensato di acquistare vi starete chiedendo anche se vi conviene comprare un Apple Watch LTE, ovvero un Apple Watch con connettività cellulare. La domanda vale solo se si vuole un Apple SE o un Apple Watch Series 8 perché Apple Watch Ultra è disponibile unicamente con rete cellulare, la risposta deriva comprendendo le funzioni di un Apple Watch LTE.

Come funziona un Apple Watch LTE

Apple Watch LTE non funziona senza avere un piano per iPhone di cui opera come un duplicato. In Italia al momento solo Vodafone e Tim offrono questa opzione che è a pagamento, quindi si aggiunge al costo del piano telefonico. Un volta attivato mediante un iPhone di cui mantiene il numero, un Apple Watch LTE anche senza l’iPhone accanto permette di

Fare e ricevere telefonate

Mandare e ricevere messaggi di testo

Usare le mappe e la navigazione

Controllare il meteo, l’andamento di borsa e gestire la casa

Ascoltare musica, podcast e radio in streaming

Trovare gli amici

Compra un Apple Watch LTE chi…

Un Apple Watch LTE è quindi per chi pur a fronte di 40 euro in più (la differenza tra un modello con LTE e uno senza) e una significativa riduzione dell’autonomia quando lo si usa come sostituto del cellulare, pensa che sia importante avere la possibilità di svolgere le funzioni che abbiamo elencato senza avere in tasca un iPhone.

Idealmente un Apple Watch LTE rappresenta l’Apple Watch di chi vuole fare sport senza la scomodità di portarsi dietro un iPhone oppure di chi teme di dimenticarsi a casa un iPhone. Un caso particolare è invece rappresentato da chi vuole sfruttare la Configurazione Famiglia, il sistema che permette di affidare un Apple Watch a qualcuno con cui si vuole sempre avere un contatto o con cui si vuole comunicare senza che questi abbia in tasca un iPhone. Solo Apple Watch LTE permette di attivare configurazione famiglia

Se non rientrate in questa casistica, il nostro consiglio è di non comprare iPhone LTE

Apple Watch Alluminio o acciaio?

Una seconda biforcazione nel processo di scelta di un Apple Watch, riguarda i materiali: alluminio o acciaio? Qui la domanda si pone solo se avete deciso di comprare un Apple Watch Series 8. Apple Watch SE è infatti disponibile solo in alluminio, Apple Watch Ultra solo in titanio. Vediamo sinteticamente le differenze tra i due modelli

La prima differenza è estetica. Apple Watch in acciaio, oltre ad avere un aspetto lucido e più vicino nei materiali ai classici orologi analogici, come detto sopra è disponibile in diversi colori argento, oro e mezzanotte . La versione in alluminio è venduta color rosso, argento, galassia e mezzanotte.

Apple Watch in acciaio, oltre ad avere un aspetto lucido e più vicino nei materiali ai classici orologi analogici, come detto sopra è . La versione in alluminio è venduta color rosso, argento, galassia e mezzanotte. La seconda differenza è nel vetro di copertura , quello del modello in acciaio è in zaffiro, più robusto dello Ion-X di Apple Watch in alluminio

, quello del modello in acciaio è in zaffiro, più robusto dello Ion-X di Apple Watch in alluminio La terza differenza è nel fatto che gli Apple Watch in acciaio sono tutti dotati di rete LTE .

è nel fatto che gli Apple Watch . La quarta differenza è nel peso : un Apple Watch in acciaio pesa circa il 30% in più del corrispettivo in alluminio

: un Apple Watch in acciaio pesa circa il 30% in più del corrispettivo in alluminio La quinta differenza è nel prezzo: Apple Watch in acciaio costa intorno al 27% in più del modello in alluminio con LTE: 859€ (41mm) invece di 629 € o 909€ (45mm) invece di 669 €

L’investimento economico è quindi molto significativo per vantaggi che alla fine si riducono quasi tutti all’aspetto. Prima di acquistare andrebbe considerato se, dimensioni e design a parte, non sia più conveniente acquistare Apple Watch Ultra: con solo 100 euro in più il nuovo modello offre numerose funzioni in più e un’autonomia notevolmente superiore.

Dove acquistare

Gli Apple Watch si acquistano in tutti i negozi Apple, presso i rivenditori autorizzati e anche su Amazon

Apple Watch Ultra

Apple Watch 8

Apple Watch SE

Modelli precedenti

Apple quando lancia un Apple Watch toglie dal commercio la versione precedente. Questa politica è differente da quella che segue per alcuni modelli di computer e soprattutto per iPhone dove spesso restano disponibili modelli più vecchi a prezzo più basso. Ma non per questo è impossibile acquistare Apple Watch che precedono Apple Watch 8 ed Apple Watch SE. Alcuni di questi restano sul mercato a lungo e possono essere un buon acquisto. Vediamo qui di seguito quelli che vi consigliamo di acquistare con le loro caratteristiche in sintesi

Apple Watch 7

Apple Watch 7 è stato il primo Apple Watch con schermo da 41 e 45mm. È sostanzialmente identico ad Apple Watch 8. Manca solo di funzione di rilevamento della temperatura per seguire il ciclo femminile e della tecnologia di allarme in caso di incidente automobilistico. Trovato in sconto del 10/15% è un buon acquisto. I migliori affari si spuntano sui modelli in acciaio

Apple Watch SE 2020

Apple Watch SE 2020 ha un più lento (relativamente) processore S5 invece del processore S8 di Apple Watch SE 2022 e manca del sistema di rilevamento degli incidenti. Per il resto ha le stesse funzioni del nuovo modello. Si trova regolarmente con sconti intorno al 10% ma è sceso anche del 25% in alcune occasioni. Ogni sconto sopra il 15% rappresenta la giusta occasione almeno fino a quando anche Apple Watch SE 2022 non comincerà ad essere scontato in maniera importante.

Apple Watch 6

Rispetto ai nuovi modelli ha uno schermo più piccolo (da 40 e 44mm) e un design della cassa impercettibilmente meno affinato che lo rende meno robusto. Il processore è l’S6 che non paga dazio in fatto di prestazioni né rispetto ad S7 di Apple Watch 7 né rispetto a S8 di Apple Watch 8. Rispetto ai modelli successivi manca della funzione di ricarica veloce. Si trova ancora largamente sul mercato ma spesso con sconti che non ripagano dei limiti che presenta. Per essere davvero conveniente, considerando anche che ci sono sconti tra il 10 e il 15% sugli Apple Watch 7, dovrebbe avere un ribasso intorno al 20%.

Apple Watch 3

Apple Watch 3 è stato in commercio fino al settembre del 2022 ma si tratta di un prodotto estremamente datato (è stato presentato nel 2017) con schermo di dimensioni inadeguate (38mm e 42mm). Il processore è molto lento e manca di numerose funzioni degli ultimi modelli. Non viene più supportato da Apple con i nuovi sistemi operativi e per questo rappresenta un acquisto sconsigliabile in ogni situazione.