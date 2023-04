Con Adobe Firefly AI scene, effetti e musica si generano scrivendo

A meno di un mese dal debutto, la nuova suite di strumenti di editing con AI generativa di Adobe si annuncia ancora più potente. FireFly, che sappiamo già essere in grado di «creare al volo contenuti professionali per immagini semplicemente partendo da una breve descrizione di testo», grazie agli aggiornamenti in arrivo entro fine anno sarà in grado di fare la stessa cosa per audio e video.

Questo significa che anche l’utente meno esperto potrà incorporare testi animati, b-roll, musica ed effetti sonori ai propri progetti…semplicemente digitando ciò che desidera.

FireFly è costruito intorno al programma di intelligenza artificiale di Adobe chiamato Sensei ed è a disposizione degli utenti per creare e trasformare audio, video, illustrazioni e modelli 3D attraverso prompt di testo alla stregua di quanto fanno oggi sistemi di IA generativa come DALL-E e ChatGPT.

Le funzionalità di FireFly sono già integrate in app come Premiere Pro, Illustrator, After Effects e Photoshop, sebbene per accedervi è necessario iscriversi al programma beta che verrà lanciato entro fine anno.

L’obiettivo – dice Adobe – è ridurre il lavoro più faticoso aumentando i livelli di colore, aggiungendo effetti, consigliando b-roll per un determinato progetto e via dicendo semplicemente digitando le proprie idee in un box apposito: a metterle poi in pratica ci penseranno gli algoritmi. Non bisognerà neppure essere precisi, ma basterà invece scrivere come se si parlasse ad una persona in carne ed ossa e cambiare ad esempio le tonalità e i colori di una fotografia chiedendo un semplice cambio di orario o di stagione.

Altrettanto interessante la capacità di Firefly di creare delle guide pratiche personalizzate spiegare agli utenti il funzionamento di tutte queste opzioni, in modo da poterle scoprire passo dopo passo secondo le proprie capacità. Queste funzioni di intelligenza artificiale generativa come dicevamo si estenderanno anche al video e all’audio, con la possibilità – ad esempio – di inserire una musica di sottofondo o un particolare effetto sonoro semplicemente chiedendolo all’AI; alcune dovrebbero arrivare a breve, il grosso invece è previsto per la fine dell’anno.