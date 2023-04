ChatGPT e AI consumano troppa acqua

Secondo un recente studio risulta essere molto elevato l’utilizzo di acqua per alimentare e raffreddare i mega centri di calcolo e data center indispensabili per far funzionare ChatGPT e i modelli di intelligenza artificaile AI di ultima generazione, incluso il chatbot basato sul modello linguistico generativo di OpenAI,

Questo assistente virtuale ha acquisito grande notorietà a partire dalla fine dell’anno scorso e nei primi mesi di quest’anno, grazie alla sua capacità di rispondere alle domande degli utenti in modo simile a come farebbe un umano. Tuttavia, gli esperti hanno scoperto che tale successo potrebbe essere stato ottenuto a un costo considerevolmente alto in termini di consumo di acqua. Mentre in passato sono state condotte ricerche sulla peggiore impronta di carbonio di questi modelli di AI, il consumo di acqua per farli funzionare su larga scala è rimasto in secondo piano.

Adesso si scopre, come riportato dagli scienziati dell’Università della California a Riverside, che un singolo scambio di domande tra l’assistente virtuale e l’utente reale richiede una bottiglia di acqua.

Il team di ricerca ha messo a punto un quadro per stimare la quantità di acqua necessaria per generare energia elettrica per i server dei data center e per raffreddare i server stessi. La formazione del modello GPT-3 potrebbe aver richiesto il consumo di 700.000 litri di acqua, ovvero la quantità necessaria per produrre 370 auto BMW.

Altri modelli di AI, come LaMDA di Google, possono consumare milioni di litri d’acqua. I ricercatori hanno quindi sollecitato le aziende che utilizzano questi modelli di AI ad assumersi la responsabilità sociale di ridurre l’impronta idrica.

Inoltre, hanno chiesto una maggiore trasparenza riguardo all’impatto sull’ambiente dei modelli di AI, incluso il consumo d’acqua, per migliorare la consapevolezza pubblica e la divulgazione di informazioni sull’efficacia del consumo d’acqua durante l’esecuzione di questi sistemi.

Infine, gli scienziati hanno sottolineato che i numeri potrebbero essere di molto superiori per l’utilizzo del più recente sistema di AI GPT-4, ma non ci sono ancora dati pubblici disponibili per stimare l’impronta idrica di questo ultimo modello. Lo stesso impiegato su laraga scala da Microsoft.

