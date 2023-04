iPhone 15 e 15 Plus con vetro posteriore opaco come i Pro

Gli iPhone 15 e gli iPhone 15 Plus avranno il vetro posteriore opaco come gli attuali modelli Pro.

L’indiscrezione è apparsa sul social network cinese Weibo ed è riferita dalla stessa fonte che aveva in precedenza correttamente previsto l’arrivo di iPhone 14 nella colorazione giallo.

Il vetro opaco su iPhone 15 e iPhone 15 Plus renderà questi modelli esteticamente più simili ai modelli Pro; per quanto riguarda i futuri iPhone 15 Pro, si vocifera che offriranno una scocca un titanio e cornici più sottili intorno al display rispetto alle attuali, un elemento di differenziazione rispetto ai modelli standard che dovrebbero offrire telaio in alluminio e cornici uguali alle attuali.

Tra le peculiarità degli attuali iPhone 14 e iPhone 14 Plus, c’è il pannello di vetro sul retro che è rimovibile, elemento che semplifica le procedure di riparazione.

Con il passare del tempo Apple integra anche sui modelli base caratteristiche riservate in precedenza ai modelli Pro. È successo con i display OLED, e sembra succederà anche con la Dynamic Island, da molti prevista come in arrivo anche sui futuri iPhone base.

Ovviamente gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max si caratterizzeranno per altre novità, a partire dagli 8GB di RAM e dai processori Apple A17 Bionic di cui si sa ancora poco ma che dovrebbero essere realizzati da TSMC con il processo produttivo a 3-nm, mentre i modelli base dovrebbero integrare 6GB di RAM e sfruttare l’attuale Apple A16 Bionic. Altra novità che dovremmo vedere sia sui modelli base, sia sui Pro è ovviamente la porta USB Type-C e modem Snapdragon X70 di Qualcomm per la connettività 5G ed LTE.

