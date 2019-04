Kuo conferma: Airpods 3 in arrivo, ma ci saranno anche le Airpods 2.5

Anche Ming Chi Kuo conferma: le AirPods 3 arriveranno entro breve, forse entro la fine dell’anno. La tesi esposta dal Digitimes di cui abbiamo dato conto proprio questa mattina, trova dunque un’ulteriore autorevole sostenitore, un analista che difficilmente sbaglia nelle sue previsioni. Kuo aggiunge anche alcuni nuovi dettagli all’indiscrezione, sostenendo che le AirPods nuove saranno, di fatto, non una, ma due.

Kuo, il cui rapporto non è stato ancora diffuso interamente mentre scriviamo, viene citato da AppleInsider, fa sapere che effettivamente Apple ha in previsione di lanciare “tra fine 2019 e inizio 2020” le AirPods 3, le cui caratteristiche dovrebbero essere quelle esposte dal Digitimes: nuovo design e nuove funzioni. Secondo Kuo però a questo modello si aggiungerà anche una evoluzione delle AirPods 2, con le stesse caratteristiche e la stessa fascia di prezzo.

A proposito del modello “top”, Kuo pare poco convinto del fatto che ci siano novità come tecnologia per la riduzione del rumore e rilevamento di dati vitali. Secondo l’analista Apple si concentrerà invece su un nuovo SIP (il chip che garantisce il funzionamento dell’intero accessorio all’interno del quale c’è anche il processore H1) e un nuovo assemblaggio. In effetti il Digitimes parla di nuovi partner per la costruzione.

Il modello che potremmo chiamare “base” o definire come le AirPods 2,5, potrebbe invece essere destinato ad occupare la fascia entry level sotto il profilo del prezzo. Questo potrebbe significare, quindi, che il modello di nuova generazione avrà un prezzo più elevato.

Come accennato Kuo ritiene che il lancio degli auricolari potrebbe avvenire tra fine 2019 ed inizio 2020, lancio che garantirebbe ad Apple il mantenimento della leadership mondiale in questa particolare tipologia di auricolari.