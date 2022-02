Con Apple risparmi fino a 200 € in permuta per Apple Watch 7

Per il mese di febbraio dedicato al cuore e alla salute Apple incrementa il risparmio per chi acquista Apple Watch 7 cedendo in permuta un modello precedente. La multinazionale di Cupertino pubblicizza la nuova promozione anche in Italia con un banner colorato di blu visualizzato in alto nella pagina del proprio sito web dedicato alla permuta Apple Trade In per computer e dispositivi del marchio delle generazioni precedenti per l’acquisto di un modello più recente.

Negli Stati Uniti la promozione Apple per il mese di febbraio, segnalata da MacRumors, propone risparmi fino a 235 dollari, circa 208 €, per la permuta di un Apple Watch precedente per acquistare Apple Watch 7. In Italia la stessa campagna di Apple è disponibile con risparmi fino a 200 €, quindi sostanzialmente per la stessa cifra degli USA.

La campagna di extra valutazione per la permuta risulterà disponibile solamente fino al 28 febbraio e vale per Apple Watch Serie 6, SE, Serie 5, Serie 4, Serie 3 e anche Serie 2 e richiede l’acquisto di un Apple Watch Serie 7.

Si tratta di una interessante offerta a tempo che non mancherà di stuzzicare gli utenti di Apple Watch delle generazioni precedenti per invogliarli all’acquisto dell’ultimo modello. La stessa campagna Apple è disponibile non solo in Italia e in USA, ma anche in Germania, Spagna, segno Unito, Canada ed Emirati Arabi.

Nel nostro Paese la valutazione extra con risparmi fino a 200 € offre le seguenti valutazioni in base al modello dato in permuta: Apple Watch Serie 6 fino a 200 euro, Apple Watch SE fino a 140 €, Serie 5 fino a 170 €, Watch Serie 4 fino a 115 €, Watch Serie 3 fino a 60 euro, Watch Serie 2 fino a 30 euro, fino ad arrivare al valore di zero euro per Apple Watch di prima generazione.

