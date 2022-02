Teckin DL31, lampada da comodino in offerta a 28,71 euro

Se volete mettere una buona lampada sul comodino o in un punto della casa per creare un po’ di atmosfera, non fatevi sfuggire l’offerta sulla Teckin DL31 attualmente proposta a 28,71 euro.

Si tratta di una lampada caratterizzata da un design moderno e minimalista: ha una forma cilindrica, un po’ più stretta all’estremità superiore, ed è costruita in ABS + PC, materiali che risultano sicuri anche per i bambini. Eccetto la base, si illumina praticamente tutta e il rivestimento è caratterizzato da una superficie anti-abbaglio in modo da evitare di accecare quando la si guarda direttamente o lateralmente.

Per questo quindi è particolarmente valida sia per accompagnare la lettura serale a letto che per creare un po’ di atmosfera in qualsiasi altra stanza della casa, tanto più che si tratta di una lampada RGB: toccando infatti l’anello metallico superiore è possibile accendere e spegnere la lampada, regolando l’intensità luminosa su tre diversi livelli, mentre con una pressione prolungata è possibile cambiare colore, passando dall’arancione al verde, blu, azzurro, viola, rosso e via dicendo.

Così, oltre a creare una luce calda per la lettura prima di coricarsi o fredda per mantenere il cervello attivo durante lo studio, si può scegliere uno dei tanti colori disponibili e creare un punto luce se non altro particolare. La luce viene diffusa a trecentosessanta gradi grazie ai LED incorporati, offrendo quindi una buona luminosità parallelamente a consumi piuttosto bassi.

Se vi interessa acquistare la lampada Teckin DL31, al momento come dicevamo si può comprare in offerta. E’ scontata del 40%, quindi anziché 47,85 euro la pagate 28,71 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.