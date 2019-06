Con iPadOS Apple Pencil mette il turbo

Durante la WWDC, Apple ha annunciato iPadOS, un sistema operativo dedicato ai tablet della Mela, che porterà novità esclusive ai dispositivi. A beneficiare di questo OS mobile sarà anche Apple Pencil, che guadagnerà tante nuove funzioni. Ecco quali.

Anzitutto, la matita smart di Apple di seconda generazione guadagnerà una minore latenza. Da 20 ms su iPad Pro, passerà, con iPadOS, a 9 ms. In questo modo, secondo Apple, si avrà una sensazione più naturale nel suo utilizzo: il risultato è stato raggiunto, a detta della società, utilizzando algoritmi di predizione e ottimizzazioni ancora più avanzati.

Ad occhio nudo, sarà davvero difficile notare una differenza, e il risultato potrebbe anche cariare a seconda dell’hardware utilizzato. E’ chiaro che i risultati migliori si avranno con l’ultima generazione di iPad Pro, ma anche gli altri tablet compatibili godranno di migliorie sostanziali nella velocità del tratto.

Con iPadOS sarà anche possibile scorrere verso l’alto dalla parte inferiore a sinistra o a destra, sempre con Apple Pencil, per effettuare un rapido screenshot sul quale poter prendere appunti. Importante notare come tale funzione consentirà, ad esempio, di prendere appunti rapidi se si effettua lo screen di una pagina PDF.

Altri benefici per Apple Pencil arriveranno anche a seguito della introduzione della Modalità scura, che si estenderà a tutto il sistema operativo, e anche all’interno dell’applicazione Note, dove ci sarà una tavolozza degli strumenti riprogettata per consentire un rapido accesso a strumenti, tavolozze di colori, forme, gomme, e una nuova gomma pixel per la rimozione di qualsiasi difetto.

La maggior parte di queste funzionalità, tra cui la nuova funzionalità screenshot, sarà disponibile anche per gli utenti con una Apple Pencil di prima generazione, e sarà compatibile anche per coloro che utilizzano una penna Logitech Crayon.

Ovviamente, Apple Pencil guadagnerà anche grazie a Sidecar in MacOS, la nuova funzione che permetterà di utilizzare iPad come schermo secondario, e che di fatto potrà essere sfruttato come tavoletta grafica sul quale disegnare tramite la matita smart di Apple.

Ricordiamo che tutte queste novità arriveranno con il rilascio dei nuovi sistemi operativi della Mela. Apple rilascerà iOS 13, iPadOS, macOS 10.15 Catalina, watchOS 6, e tvOS 13 in autunno, tutti come aggiornamenti gratuito.

Per sapere tutto su Apple Pencil 2 rimandiamo a questo articolo, qui invece trovate tutto sugli iPad Pro di ultima generazione. Per un confronto tra Apple Pencil e Apple Pencil 2 rimandiamo a questa pagina.