Sidecar di macOS Catalina funziona su pochi Mac ma c’è un rimedio

Finora usare iPad come schermo secondario o come tavoletta grafica dei Mac era possibile solo con app e soluzioni terze parti, invece con macOS Catalina e la nuova funzione Sidecar sarà possibile di serie con i sistemi operativi e i software di Cupertino in arrivo questo autunno.

Peccato però che al momento l’interessante e versatile Sidecar è limitato su un ristretto numero di Mac recenti: risultano così esclusi numerosi altri modelli un po’ più datati. Ma è decisamente presto per lamentarsi e preoccuparsi perché ci sono due possibili rimedi.

La scoperta di questa limitazione di Sidecar in termini di Mac supportati arriva dalla esplorazione e dalle prime prove con la beta di macOS Catalina, già nelle mani degli sviluppatori in versione beta fin dall’inizio della WWDC 2019.

L’elenco delle macchine supportate da Sidecar include tutti i Mac più recenti e ne esclude numerosi altri un po’ più datati. La scoperta è del solito Steve Trougton-Smith, sviluppatore e hacker sempre in prima fila con le scoperte ottenute scandagliando codice e funzioni dei nuovi sistemi operativi Apple.

Al momento Sidecar può essere utilizzato su MacBook e MacBook Pro 2016, iMac 27” di fine 2015, MacBook Air e Mac mini 2018, sul nuovo Mac Pro 2019 e naturalmente anche modelli più recenti di tutti questi Mac. Ma il programmatore indica anche un possibile rimedio già nelle mani degli sviluppatori, un comando del Terminale che abilita il funzionamento di Sidecar anche sui Mac precedenti a quelli poco sopra indicati. Il comando in questione a digitare a mano nel Terminale del Mac è il seguente:

defaults write com.apple.sidecar.display allowAllDevices -bool YES

Purtroppo, anche inserendo il comando a Terminale, non c’è garanzia che Sidecar funzioni su tutti i Mac. Il secondo rimedio invece potrebbe arrivare da Apple. Al momento macOS Catalina e iPadOS che integrano Sidecar sono nelle primissime Version beta riservate ai programmatori e subiranno numerose importanti modifiche da qui al rilascio atteso in autunno. È quindi possibile che Apple espanda il numero dei Mac supportati con Sidecar man mano che procedono i lavori e con le prossime release dei nuovi sistemi operativi.

