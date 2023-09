Pioggia di critiche per le custodie in tessuto FineWoven di Apple

Le custodie per iPhone 15 in tessuto FineWoven sono state pesantemente criticate sin da quando sono state presentate: molte delle persone che hanno avuto modo di provarle lamentano che il tessuto esterno si graffia e macchia troppo facilmente, dando l’impressione di un prodotto di scarsa qualità.

Stephen Hackett, co-fondatore di Relay FM, in un post sul blog 512 Pixel ha condiviso una foto per evidenziare il disallineamento della sagoma con la porta USB-C, con parziale vista della vite pentalobe a destra dell’apertura. “Un conto è che queste custodie siano deludenti in termini di materiali, ma questo è un livello di trascuratezza che sinceramente mi sorprende da parte di Apple”, scrive Hackett. “So che non tutti gli esemplari in circolazione, sono brutti come il mio ma le sensazioni intorno alla custodia non sono buone”.

Sui social, diversi utenti hanno condiviso foto di custodie in materiale FineWoven che sembrano rovinate già sugli espositori degli Apple Store, ancora prima dell’uso.

Here you can see FineWoven cases after less than a day on retail shelves. Not great. pic.twitter.com/9RwCAax7sG — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 23, 2023

Apple descrive il FineWoven come un “tessuto morbido, realizzato in robusto microtwill che ricorda la pelle scamosciata”, spiegando che è stato progettato con il 68% di materiale riciclato post-consumo e che la sua produzione “comporta molte meno emissioni rispetto alla pelle”, permettendo di avvolgere l’iPhone senza appesantirne il profilo.

Il sito 9to5Mac riferisce che in una nota inviata internamente ai dipendenti degli Apple Store, la Mela invita a spiegare agli utenti che il materiale di queste custodie “può sembrare diverso e mostrare segni di usura nel tempo perché le fibre con le quali è realizzato si comprimono con il normale utilizzo”, e che “alcuni graffi potrebbero essere meno evidenti con il tempo”.

Nella nota si evidenziano informazioni già note sugli accessori MagSafe: questi contengono magneti che potrebbero attirare residui con l’uso quotidiano; è possibile usare un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi per pulire la parte centrale in silicone dell’area di ricarica.