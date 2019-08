In macOS Catalina non c’è più la condivisione CD e DVD

Da anni Apple integra in macOS una tecnologia che consente di condividere DVD e CD in rete. Abilitando questa opzione dalla sezione “Condivisione” delle Preferenze di Sistema è possibile usare l’unità CD/DVD di un Mac via rete da altri Mac.

La funzione è comoda se abbiamo due Mac, uno dei quali senza unità ottica integrata e abbiamo bisogno di usare un CD o DVD. e. È possibile condividere i dischi inseriti nell’unità ottica integrata di un altro Mac. La condivisione dei DVD o CD consente di accedere ai documenti archiviati su tali dischi e di installare alcuni software.

Dopo aver abilitato la condivisione di DVD o CD, è possiibile usare l’unità ottica del computer condiviso in qualsiasi momento. Basta inserire un disco nell’unità ottica del computer. Il disco dovrebbe quindi essere disponibile su qualsiasi Mac connesso alla stessa rete (visibile da qualsiasi finestra del Finder sul Mac senza unità ottica come “Disco remoto”).

Apple ha integrato l’opzione che consente di sfruttare l’unità CD o DVD di un altro computer con il Mac fino a macOS 10.14.x Mojave. In macOS 10.15 Catalina l’opzione non è presente nella sezione “Condivisione” delle Preferenze di Sistema ma, riferisce il sito francofono JournailOfLapin, può essere ancora abilitata da Terminale con i seguenti comandi:

defaults write com.apple.NetworkBrowser EnableODiskBrowsing -bool true defaults write com.apple.NetworkBrowser ODSSupported -bool true

Cambiando il comando finale da “true” a “false” per ripristinare i valori di default.

Dopo questi due comandi l’icona del disco remoto dovrebbe apparire sui Mac con macOS Catalina; se non appare, riavviate il Finder (ctrl-click sull’icona nel dock e scegliete “Riapri”) o il computer.

