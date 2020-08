L’app Apple Store festeggia 10 anni con una festa nascosta

L’app di Apple Store ha compiuto 10 anni lo scorso giugno e Apple celebra il traguardo raggiunto con un divertente easter egg, il secondo noto fin dal 2017. Nascosto all’interno dell’aggiornamento più recente vi è un particolare effetto, che simula una festa a sorpresa virtuale. Ecco come è possibile attivarla.

Sarà sufficiente aprire l’app Apple Store su iPhone o iPad e toccare la scheda Cerca. Qui si dovrà digitale la frase “10 anni” e, successivamente, basterà premere sul pulsante di ricerca. a questo punto appariranno dei palloncini blu con la scritta “10” che fluttueranno dal fondo del display e rimbalzeranno sulla parte superiore, prima di sparire. Sarà possibile toccare i palloncini o trascinarli per ottenere una raffica di feedback tattili.

Questa non è la prima volta che Apple inserisce all’interno delle proprie app alcuni easter egg. Alcuni ricorderanno “let is snow”, frase che dava il via ad una tempesta di neve virtuale sul proprio smartphone, e che ad oggi rimane ancora una delle curiosità preferite dalla community Apple. La funzionalità, ricorderete, è stata aggiunta silenziosamente molti anni fa e riappare sui social media in modo ricorrente.

🥳 Surprise! Hidden inside the Apple Store app is a new Easter egg that celebrates the app’s 10th anniversary. Search for “10 years” and watch the balloons appears. Tap each one to pop it. 🎈 pic.twitter.com/YsGdKP8r5L

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) August 5, 2020