Con Montage, su VSCO si possono impilare i video su iPhone

Chi usa VSCO per personalizzare i video fino ad oggi poteva soltanto modificarli con qualche filtro e niente più. Fino ad oggi, dicevamo, perché l’app per iPhone, iPad e Android si è da poco aggiornata introducendo una funzione che cambia completamente le cose.

Si chiama Montage e, come ne suggerisce il nome, consente di montare i filmati nel senso più stretto del termine. Si possono cioè selezionare due o più video e unirli in un unico filmato posizionandoli in sequenza oppure impilandoli all’interno della stessa scena.

Come funziona

Dopo aver avviato l’app, per prima cosa è necessario accedere alla propria libreria VSCO Studio, quindi cliccare sul pulsante Crea montaggio. A questo punto verrà chiesto di scegliere il formato tra orizzontale, verticale e quadrato insieme alle foto e ai video che si intendono includere nello stesso progetto. Fatto questo, si può dar sfogo alla propria creatività.

E’ ad esempio possibile impilare foto e video su più livelli, incollare forme di dimensioni e colori diversi, regolare l’opacità dei singoli livelli per creare particolari effetti di trasparenza e doppia esposizione o perfino collegare due clip video nello stesso livello, consentendo cioè di guardare due video contemporaneamente in una sola scena.

Le potenzialità

Si tratta di un modo tutto nuovo e a portata di smartphone per creare video-ricordo d’effetto, ma anche biglietti d’auguri personalizzati. Al momento però non esistono preset che potrebbero facilitare la creazione di questi contenuti a chi si trova spaesato di fronte a tutti questi strumenti: secondo un portavoce dell’azienda si tratta di una scelta voluta dal fatto che la nuova funzione Montage dev’essere vista come una sorta di tela bianca all’interno della quale sviluppare la propria creatività.

I limiti

Il primo limite è legato all’upload del filmato creato sul proprio feed social VSCO, dove si possono caricare soltanto video non più lunghi di due minuti. Se si intende invece esportare il filmato nel rullino o in qualsiasi altra applicazione, social e non, allora non ci sono limiti di alcun tipo, né cioè nel numero di scene che si possono aggiungere né nella durata complessiva della clip.

Il secondo limite invece è legato all’utilizzo vero e proprio: perché la funzione Montage è fruibile da tutti ma solo gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento VSCO – che ha il costo di 19,99 dollari annuali – possono esportare i filmati realizzati.