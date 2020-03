Garmin Zumo XT, il navigatore stradale GPS per moto

La stagione del motociclismo è ormai alle porte e Garmin la accoglie presentando la sua ultima novità per gli appassionati delle due ruote: si chiama Zumo XT ed è un navigatore satellitare con funzioni specifiche per il mondo moto, tra cui le “Adventurous Routing”, che consentono di selezionare le strade più ricche di curve o di pendii.

Oltre alla classica copertura cartografica stradale, Zumo XT viene offerto con la nuova mappa TopoActive Europa precaricata (valore 49,99 euro), una mappa che consente di orientarsi e avere riferimenti per le attività all’aperto e ricreative in 47 Paesi dell’Europa, compilata con il database OpenStreetMap.

Questo navigatore è altamente fornito anche da punto di vista della sicurezza: offre infatti avvisi in tempo reale all’approssimarsi di curve strette ed autovelox, ma anche notifiche in caso di incidente e compatibilità con i sistemi di comunicazione satellitare inReach, per inviare e ricevere messaggi, condividere la propria posizione e, in caso di necessità, chiamare i soccorsi in qualsiasi luogo del mondo ci si trovi.

Garmin Zumo XT monta uno schermo touchscreen da 5,5 pollici con alta luminosità e risoluzione HD per essere nitido e leggibile anche alla luce diretta del sole: in più si può interagire con lo schermo anche indossando i guanti.

Così come per i suoi predecessori, anche l’ultimo arrivato della famiglia Zumo è stato progettato secondo rigorosi ed elevati standard di robustezza, per resistere a qualunque condizione meteorologica, sollecitazione o caduta. Inoltre, con questo navigatore è possibile tenere traccia di tutte le manutenzioni periodiche di cui necessita la moto: in questo modo sarà facile ricordare di cambiare i filtri, controllare periodicamente le gomme e quant’altro.

Tra le altre funzioni dello Zumo XT c’è la Round Trip che facilita l’organizzazione delle uscite in moto: ad esempio, indicando al navigatore il numero di ore a propria disposizione, questo è in grado di calcolare un itinerario circolare della durata indicata. È disponibile inoltre la funzione TracBack, per ripercorrere a ritroso il percorso appena effettuato.

Tramite l’app Garmin Explore tutti i propri dati sono archiviati sul cloud, in questo modo i motociclisti possono agevolmente creare nuovi contenuti, organizzarli in raccolte in base all’attività che si vuole praticare e averli a portata di mano in qualunque momento per sincronizzarli con Zumo XT.

Garmin Drive, invece, è un’applicazione semplice da utilizzare che consente allo Zumo XT di connettersi in modalità wireless con lo smartphone per avere accesso a molte funzionalità come il traffico in tempo reale, le condizioni meteo, e molto altro ancora.

Garmin Zumo XT dispone anche di connettività WiFi per poter scaricare tutti gli aggiornamenti necessari senza la necessità di collegarsi al computer. Include inoltre un modulo vivavoce Bluetooth che permette di effettuare e ricevere chiamate durante la guida, effettuare ricerche verso i punti di interesse e, in navigazione, ricevere le indicazioni delle svolte.

Nel corso di viaggi particolarmente lunghi, un avviso dedicato suggerisce all’utilizzatore quando è il momento di fare una pausa, indicando contestualmente le possibili aree di sosta nelle vicinanze.

Se associato a uno dei comunicatori satellitari Garmin della serie inReach, Zumo XT darà la certezza di essere sempre rintracciabili, in qualunque punto del mondo si decida di andare. Tramite la connessione con inReach sarà infatti possibile rimanere in contatto con i propri cari, fornendo loro indicazione dei propri spostamenti in tempo reale e, in caso di emergenza, attivare la richiesta di soccorso attraverso la rete globale Iridium e la stazione internazionale GEOS, attiva 24 ore su 24.

Il nuovo Zumo XT viene fornito con tutti gli accessori per una rapida installazione sulla moto, inclusi i cablaggi per l’alimentazione dall’impianto di bordo. In alternativa a questi ultimi è possibile affidarsi alla batteria che, nel nuovo modello, garantisce fino 6 ore di autonomia (addirittura fino a 3,5 ore con la retroilluminazione impostata al 100%).

Il nuovo Garmin Zumo XT sarà in vendita a partire dalla fine di marzo al prezzo di 499,99 euro. Maggiori informazioni sui prodotti Garmin in questa sezione del nostro sito.