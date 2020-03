Mi Router Pro R3P, super offerte per il super router Xiaomi a 88,85 euro

Xiaomi è ormai brand noto in diversi settori. Dagli smartphone agli accessori per la casa intelligente, ma non manca di certo di proporre accessori e periferiche per il networking. Ecco allora Mi Router Pro R3P, il router super potente, per tutte le tasche. Ancor di più oggi, che si acquista in offerta a 88,85 euro.

Xiaomi Mi Router Pro (R3P) ha caratteristiche tecniche di tutto rispetto, a partire dalla connettività WiFi b/g/n/ac, con Dual Band, naturalmente, in grado di raggiungere velocità fino a 800 Mbps sul canale a 2.4 GHz anche grazie al supporto MU-MIMO 4×4. Come già accennato, però, si tratta di un router Dual Band, con supporto alla banda 5 GHz, che permette in astratto di raggiungere la velocità di ben 1733 Mbps.

Il router integra un processore principale IPQ8064 dual-core a 1,4 GHz, con un coprocessore di rete dual core 733MHz, con interfaccia Jack, LAN, USB 3.0, WAN. Tra i suoi principali pregi la presenza di quattro antenne omnidirezionali.

Ancora, sul retro sono presenti quattro porte Ethernet RJ45 LAN a 1000 Mbps di cui una porta WAN. Quanto alla sicurezza, il router supporta la crittografia di rete WPA-PSK e WPA2-PSK.

L’estetica del router richiama il minimalismo dei vari prodotti della casa madre, particolarmente moderno e lineare. Ha dimensioni pari a 19,50 x 20,83 x 6,60 cm, per un peso di circa 1030 grammi.

Solitamente ha un costo di oltre 105 euro, ma al momento si trova in offerta lampo a 88,85 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni su tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.