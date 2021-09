Con Ring Always Home Cam la camera di sicurezza spicca il volo in casa

Oltre a Echo Show 15, Amazon torna su un dispositivo annunciato all’evento hardware dello scorso anno, la Ring Always Home Cam è ora pronta per il decollo. A partire da oggi, 28 settembre, è possibile richiedere un invito per essere i test. La Always Home Cam è una videocamera Ring collegata a un drone che può volare in casa quando viene attivata tramite un sensore Ring Alarm o dall’app Ring.

La fotocamera costerà 249,99 dollari e se vivete negli Stati Uniti potete richiedere di testarla. I primi dispositivi saranno spediti entro la fine dell’anno. Al momento non viene prevista alcuna data di release per l’Italia.

Progettata per risolvere il problema di controllare l’intera casa quando si è fuori, senza angoli morti, e senza dover impiegare un numero elevato di telecamere, la Always Home Cam registra solo quando è in volo. Quando non è in uso, atterra e viene contenuta all’interno del suo dock di ricarica, che blocca l’obiettivo per una migliore privacy. Può volare su punti specifici a richiesta, come la porta d’ingresso o il fornello della cucina, e può anche collegarsi a un sistema di sicurezza domestica Ring Alarm.

Il drone per la sicurezza domestica può essere controllato tramite l’app Ring o rispondere autonomamente agli eventi della casa. In pratica, la Always Home Cam è una telecamera solo per interni collegata a un drone con eliche chiuse, che trasmette e registra video in 1080p sull’app Ring. Il drone è completamente autonomo e può essere comandato per volare su richiesta verso posizioni preimpostate tramite l’app o programmato per decollare quando Ring Alarm rileva un movimento o una intrusione.

Ha una tecnologia per evitare gli ostacoli, ma le sue eliche riparate e coperte dovrebbero comunque prevenire danni gravi in ​​caso di collisione. La Always Home Cam è progettata per l’uso su un unico piano, poiché non può salire le scale, anche se l’opzione multipiano è una caratteristica che l’azienda sta esplorando.

La durata della batteria è breve, con un tempo di volo limitato a circa cinque minuti, anche se ovviamente la basetta di ricarica permetterà di volare nuovamente dopo la ricarica.