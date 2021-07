Con watchOS 8 vengono annunciati in diretta i progressi degli allenamenti

Chi si allena con Apple Watch, aggiornando il sistema operativo alla versione 8 ottiene l’accesso agli annunci vocali relativi ai progressi che si stanno facendo durante gli esercizi. Con watchOS 8 infatti l’app Allenamento viene aggiornata per consentire a Siri di raccontare in cuffia come stanno andando gli allenamenti, alla stregua di quanto farebbero già oggi diversi dispositivi e applicazioni concorrenti, come ad esempio Nike Run Club e Strava.

Oggi infatti per dare un’occhiata ai progressi fatti bisogna necessariamente guardare lo schermo dell’orologio mentre in autunno, quando Apple rilascerà questa nuova versione del sistema operativo, i possessori degli Apple Watch sui quali potrà essere installato avraanno la possibilità di tenere traccia degli allenamenti semplicemente ascoltando gli annunci che Siri fa attraverso le cuffie abbinate allo smartwatch: pare infatti che, almeno per quanto riguarda il funzionamento dell’attuale versione beta, gli annunci non si possano ascoltare tramite l’altoparlante integrato dell’Apple Watch.

Quindi se attualmente il dispositivo emette una vibrazione ogni volta che si raggiunge un traguardo, da quel momento in poi sarà Siri stessa ad annunciarlo vocalmente, permettendo così all’utente di mantenersi concentrato sull’allenamento anziché perder tempo a leggere i progressi tramite lo schermo dell’orologio: ad esempio, durante una corsa o una camminata, ogni volta che viene completato un chilometro di distanza Siri dirà qualcosa tipo “Chilometro due, ritmo: 6 minuti e 30 secondi”. La stessa cosa accade quando vengono completati gli anelli attività e quando si raggiunge l’obiettivo dell’allenamento, a patto che ne sia stato impostato uno.

Questa funzione dev’essere abilitata dall’utente accendendo l’interruttore “Feedback vocale” presente all’interno dell’app “Impostazioni” direttamente su Apple Watch oppure nella sezione “Impostazioni > Allenamento” dell’app “Apple Watch” installata su iPhone. Se nel frattempo si sta ascoltando della musica, durante l’annuncio vocale verrà automaticamente ridotto il volume in modo tale da rendere chiaro il messaggio: al termine verrà reimpostato automaticamente il livello precedente del volume.

Se volete saperne di più su watchOS 8 potete dare un’occhiata al nostro articolo riepilogativo di tutte le principali novità.