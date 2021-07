iPad mini 6 con chip A15 e Smart Connector?

L’iPad mini di sesta generazione integrerà un SoC A15 e uno Smart Connector. Ad affermarlo è il sito 9to5Mac citando non meglio precisate sue fonti. Il nuovo iPad mini – nome in codice J310 – secondo il sito statunitense offrirà un processore Apple A15, vanterà connettività USB-C e lo Smart Connector, il connettore magnetico già visto sul retro dell’iPad Pro che mostra tre piccoli contatti magnetici ai quali è possibile collegare, ad esempio, una Smart Keyboard.

Secondo le fonti di 9to5Mac, Apple prevede l’uso di un chip A15 nel nuovo iPad mini, alla stregua di quanto avrebbe già previsto anche con gli iPhone 13 che presenterà in autunno. L’A15 sfrutta la tecnologia di elaborazione a 5 nanometri già vista sull’A14 ma Apple starebbe lavorando anche alla variante A15X che dovrebbe integrare in iPad che vedremo successivamente.

La connettività USB-C del futuro iPad mini troverebbe posto nella parte inferiore, alla stregua di quanto già avviene su iPad Pro e gli ultimi iPad Air, una scelta che permetterebbe di accedere a tutta una serie di accessori USB-C. Lo Smart Connector offrirebbe funzionalità simili a quelle già possibili con iPad Air e iPad Pro, con nuovi accessori specifici per l’iPad mini.

Altra indiscrezione riferita da 9to5Mac è l’arrivo di un iPad entry-level, nome in codice J181 e con integrato un SoC A13. L’attuale iPad da 10,2″ integra un chip A12 Bonic e quindi la macchina in questione dovrebbe essere il tablet che prenderà il posto del modello ora disponibile a listino. Precedenti indiscrezioni hanno riferito di un iPad entry level con un design simile all’iPad Air 3 presentato nel 2019.

Bloomberg in precedenza ha riferito dell’arrivo di un nuovo iPad mini che dovrebbe essere presentato entro la fine dell’anno. Le indiscrezioni riferiscono per il nuovo iPad mini cornici più sottili e l’assenza del tasto Home, come già fatto per la prima volta sull’ultimo iPad Air 2020. L’ultimo aggiornamento dell’iPad mini risale al 2019, con il tablet presentato in versione con chip A12 Bionic e altre migliorie come il supporto all’Apple Pencil. A maggio di quest’anno l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito indiscrezioni che parlavano di un nuovo iPad mini con un display tra 8,5″ e 9″ in arrivo prima di fine anno.