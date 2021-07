Android TV otterrà alcune delle migliori funzionalità di Google TV

Sembra che Google stia portando su Android TV alcune funzionalità molto apprezzate su Google TV, tra le quali alcuni dei migliori strumenti di individuazione dei contenuti sulla piattaforma Google TV, quali la lista di controllo e consigli più precisi.

A partire da questa settimana, gli utenti di Android TV saranno in grado di aggiungere titoli a una watchlist che verrà popolata come una riga nella scheda Scopri. Per aggiungere film e serie a questa sezione, gli utenti potranno selezionare “lista di controllo” dalla pagina dei dettagli di un titolo o premere a lungo su un titolo dalla scheda Scopri e selezionare “aggiungi alla lista di controllo”. Inoltre, gli utenti potranno aggiungere programmi a questa sezione da altri gadget con la ricerca Google, o utilizzando l’app mobile di Google TV.

Google TV offre anche la possibilità di perfezionare i tipi di titoli consigliati a un utente con uno strumento di scorrimento delle schede. Questa funzione sta ora arrivando su Android TV, consentendo agli utenti di decidere se desiderano vedere titoli simili a quello consigliato. Questo strumento si trova anche nella scheda Scopri o nelle impostazioni, selezionando Preferenze dispositivo, Schermata principale e Preferenze contenuto.

Infine, i trailer verranno riprodotti automaticamente nelle pagine dei dettagli, se disponibili. Se questa modifica non è gradita sarà possibile disabilitare la funzione nelle impostazioni, accedendo a Preferenze dispositivo e quindi Schermata iniziale in “Abilita anteprime video”. Le modifiche seguono un precedente aggiornamento rilasciato all’inizio di quest’anno, incentrato sull’interfaccia di Android TV. Come queste ultime funzionalità, anche quest’ultima ha reso l’esperienza di Android TV più simile a quella che si ottiene su Google TV.

Un portavoce ha affermato che gli utenti inizieranno a vedere queste funzionalità sulle interfacce Android TV a partire da questa settimana.