SOS Emergenze, come farsi aiutare da iPhone per chiedere aiuto quando siete in pericolo

Vi abbiamo spiegato su questa pagina come indicare via SMS la vostra posizione in caso di emergenza grazie al GPS di ogni smartphone. Ma ci sono anche altri strumenti più specifici per chi possiede un iPhone.

Gli iPhone infatti a partire da iOS 11 rendono ancora facile l’avvio di una chiamata di emergenza.

Grazie a una nuova funzione introdotta nel sistema operativo di Apple dal 2017 è infatti possibile instradare una chiamata ai Carabinieri con la pressione di un tasto.

Cinque , per la precisione, le pressioni in sequenza che si devono eseguire sul tasto Standby per attivare il sistema denominato SOS Emergenze e configurabile attraverso l’omonimo pannello all’interno delle Impostazioni di iPhone. In sostanza dopo aver eseguito questa combinazione l’iPhone chiamerà automaticamente il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, nel caso dell’Italia verrà avviata una chiamata verso i Carabinieri.

E’ possibile anche decidere di non avviare la chiamata automaticamente, disabilitando la voce Chiamata automatica all’interno delle Impostazioni. In tal caso, dopo aver premuto il tasto Standby per cinque volte consecutive, comparirà una schermata dove bisognerà strisciare il dito sullo slider della voce SOS per avviare la chiamata di emergenza (sarà visibile anche lo slider per accedere alla Cartella Clinica).

Al termine della telefonata ai Carabinieri (che si può anche annullare rapidamente), ci saranno 10 secondi di attesa, intercorsi i quali i numeri di telefono precedentemente inseriti nell’app Salute tra i contatti da avvisare proprio in situazioni di pericolo, saranno avvisati tramite SMS con una richiesta di aiuto e un link per conoscere la posizione esatta in cui ci si trova. Attraverso quel link potranno monitorare la posizione GPS dell’utente in tempo reale, finché non sarà lui stesso a interromperla spegnendo l’apposito interruttore comparso all’interno del pannello SOS Emergenze.

Anche se si disattiva prontamente l’avvio della chiamata di emergenza (magari perché attivata la modalità SOS per errore), per poter accedere nuovamente ad iPhone non sarà possibile eseguire la scansione dell’impronta digitale (o il riconoscimento del volto con iPhone X): sarà invece obbligatorio inserire il codice PIN del dispositivo.

Se volete attivare la funzione anche su Apple Watch seguite questo nostro tutorial.

Su macitynet trovate centinaia di tutorial per iPhone e iPad: partite da questa pagina per scoprirli tutti.