QNAP TS-h765eU è un NAS a 4 bay per ambienti con spazio limitato

QNAP Systems ha ampliato il proprio catalogo di prodotti NAS a profondità ridotta progettati per l’edge storage.

Il NAS (altezza 1U) da rack a profondità ridotta, 4-bay e 2,5GbE TS-h765eU è caratterizzato da una minore profondità dello chassis ed è indicato come perfetto per armadi multimediali di piccole dimensioni e rack di rete montati a parate in ufficio o in ambienti industriali dallo spazio ridotto.

Il TS-h765eU (qui i dettagli) è un modello con supporto a lungo termine, fino al 2031, ed è quindi una scelta che può essere ponderata da organizzazioni che pianificano progetti a lungo termine o implementazioni in più sedi.

TS-h765eU vanta prestazioni di alto livello, capacità multitasking ed espandibilità I/O. È caratterizzato dal processore della serie Intel Atom x7000C, supporta 8GB di RAM DDR5 espandibile fino a 16GB (In-Band ECC), possiede due porte porte 2.5GbE, e fornisce quattro bay per unità 3.5-pollici SATA e tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2 per l’installazione di SSD E1.S/M.2 2280 al fine di migliorare le prestazioni in lettura/scrittura o per l’aggiornamento a 10GbE utilizzando moduli di rete con interfaccia E1.S.

Con il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS, il TS-h765eU dà priorità all’integrità dei dati, e all’immutabilità con protezione WORM.

La profondità ridotta di 1U, pari a 292,1 mm (12 pollici), è adatta a piccoli armadi o rack di rete montati a parete, rendendone flessibile l’installazione in uffici, fabbriche, sale multimediali, veicoli di trasmissione mobile o piccole sale IT.

I tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2 integrati consentono l’installazione di due moduli di rete QNAP QXG-ES10G1T E1.S a 10GbE, per connettività di rete più veloce; oppure l’installazione di tre SSD E1.S/M.2 2280 perstorage pool SSD o caching SSD per aumentare gli IOPS.

Sono supportati SSD E1.S (altezze di 5,9/9,5/15mm) che offrono una maggiore capacità di archiviazione, protezione dalle perdite di alimentazione (PLP), supporti sostituibili a caldo e una migliore dissipazione di calore.

Sono presenti due porte 2,5GbE integrate e, se necessario, si può passare a due porte da 10GbE. La porta USB 3.2 Gen 1 integrata consente di collegare al TS-h765eU un JBOD USB a profondità ridotta di QNAP TR-004U per l’archiviazione e il backup di dati aggiuntivi.