Convoy S21A, torcia LED con batteria sostituibile a 17 €

Vi serve una torcia comoda, pratica e funzionale? in offerta online trovate Convoy S21A, che è allo stesso tempo compatta e potente, in modo da poter illuminare adeguatamente le vostre passeggiate notturne.

Al 100% di luminosità produce una luce di 2.300 Lumen ma offre la possibilità di diminuire la potenza al 30%, 3% o 0,1% in modo da trovare il giusto bilanciamento tra una illuminazione sufficiente per i propri scopi e il miglior risparmio energetico.

Usa batterie sostituibili di tipo 21.700 o 18.650, perciò l’autonomia è definita da voi stessi attraverso l’acquisto di una o più batterie da intercambiare in base al tipo di uscita. Queste batterie sono facilmente reperibili in commercio e molte sono anche ricaricabili, potendo così scegliere quelle che più fanno al caso proprio.

Così se vi trovate a dover affrontare una sessione di caccia o di pesca notturna, o se più semplicemente ve la portate appresso durante la passeggiata serale con il cane, o avete pianificato una escursione di più giorni, o ve ne serve una per attraversare in sicurezza i vicoli bui della vostra città, con Convoy S21A e le sue batterie sostituibili potete creare la giusta combinazione per ogni occasione.

I suoi punti di forza si estendono anche alla costruzione, grazie ad un guscio in lega di alluminio particolarmente resistente ad urti e cadute, e al vetro antigraffio che protegge il LED.

Tutto questo in un peso di circa 75 grammi e in una torcia che a conti fatti è lunga intorno ai 12 centimetri e presenta un diametro di 2,5 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 37 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 53% andando a spendere intorno ai 17 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

