Come avere tutte le info su un volo su iPhone con un solo iMessage

Se viaggiate spesso, o magari semplicemente volete che i vostri cari rimangano sempre informati sui vostri spostamenti in aereo, sappiate che esiste un trucchetto davvero facile da mettere in pratica per avere sempre tutte le info a portata di mano. Vi basta, infatti, mandare un iMessage.

Se volete restare aggiornati sul vostro volo o mantenere aggiornati i vostri amici, c’è un trucco semplice ma efficace che potete usare su iPhone, iPad e Mac. Con iMessage, è possibile avere sempre a portata di mano le informazioni più recenti sul vostro volo, inclusi orari di partenza e arrivo, la posizione in tempo reale dell’aereo sulla mappa e la disponibilità dei ritiro bagagli. Ecco come fare:

Aprite iMessage

La mattina del viaggio, o poco prima di salire sull’aereo, aprite l’app iMessage sul vostro dispositivo iPhone o iPad, o anche su Mac. Inviate un iMessagge a voi stessi o ad un amico.

Nel campo del messaggio, inserite il nome della compagnia aerea seguito dal numero del volo. Ad esempio, se state volando con Ryanair sul volo FR 4319, scrivete semplicemente “Ryanair FR 4319”.

Inviate il Messaggio.

Info sempre a portata di mano

Una volta inviato il messaggio, il numero del volo diventerà cliccabile sulla chat. Vi basterà toccarlo per visualizzare le informazioni dettagliate. Più nel dettaglio, toccando il numero del volo sulla chat, apparirà una schermata con le seguenti informazioni:

Aeroporto di partenza e di arrivo;

Orario di partenza e orario di arrivo;

Durata del Volo;

Una mappa che mostra la posizione in tempo reale dell’aereo;

Info sul ritiro bagagli.

Questo permetterà di avere tutte le informazioni necessarie sul volo direttamente a portata di mano, senza bisogno di cercarle altrove.

Si tratta di un trucchetto estremamente semplice, ma pratico, che permette di accedere rapidamente a tutte le info sul volo, considerando che sarà sempre visibile come ultimo messaggio inviato a se stessi.

Inoltre, è facilmente condivisibile con chiunque, semplicemente inoltrando il messaggio.

