Cook: possibile scorte limitate per AirPods Max fino ad aprile

La conferenza finanziaria Apple del 27 Gennaio 2021 ha fornito, oltre che i risultati sugli utili, anche tante interessanti notizie di contorno, come ad esempio il record segnato da FaceTime durante lo scorso Natale. Non solo, nella stessa conferenza guadagni, Tim Cook ha affermato che la fornitura di AirPods Max di Apple potrebbe continuare a subire limitazioni per via delle contrazioni registrate nel primo trimestre del 2020, e quindi fino ad aprile prossimo.

Tim Cook ha annunciato che le cuffie premium dell’azienda vedranno, con tutta probabilità, scorte limitate fino ad aprile, e ciò per via dei rallentamenti nella produzione registrati nel primo quarto dello scorso anno.

AirPods Max è stato annunciato a metà dicembre e sono le prime cuffie over-ear di Apple. Recensite da macitynet a questo indirizzo, hanno un prezzo al dettaglio di 629 euro, e sono disponibili in cinque colori, tra cui argento, grigio siderale, azzurro, rosso e verde. Sono dotati del chip H1 di Apple, che offre loro una portata di trenta metri, consentendo agli utenti di muoversi liberamente mentre le indossano. Sono inoltre dotate di una corona digitale, che consente agli utenti di mettere in pausa, riprodurre e saltare facilmente le playlist, nonché di richiamare Siri.

A poche ore dal lancio del prodotto, i clienti hanno visto le date di spedizione allontanarsi nel 2021 per l’elevata domanda, che ha di fatto superato l’offerta. Le configurazioni del dispositivo sono andate esaurite sullo store online di Apple e anche presso i rivenditori di terze parti. Anche in Italia la situazione non è delle migliori, con spedizioni che – a seconda dei colori – vanno dall’1 marzo alla fine dello stesso mese. Diverso il discorso su Amazon, dove qualche modello è addirittura in pronta consegna, seppur con scorte assolutamente limitate. Al momento, peraltro, si acquistano con 35 euro di sconto.

Durante le scorse ore, Apple ha iniziato a vendere i cuscinetti auricolari come pezzi di ricambio, disponibili in tutti e cinque i colori, al prezzo di 79 euro al paio. La mossa è particolarmente degna di nota, poiché la garanzia AirPods Max Apple Care non copre la sostituzione di tali cuscinetti auricolari.

Ricordiamo che durante la conferenza guadagni Apple ha annunciato di aver infranto il suo record di crescita trimestrale in tutte le categorie, con Wearables, Home e Accessori che hanno registrato un aumento di quasi 3 miliardi di dollari rispetto al primo trimestre del 2020. Tutte le informazioni sulla conferenza degli utili le trovate a questo indirizzo.