I cuscinetti di ricambio per AirPods Max sono in vendita su Apple Store

Chi ha bisogno di acquistare i cuscinetti di ricambio per le prime cuffie a marchio Apple AirPods Max, ora può farlo. A partire da questo momento su Apple Store sono infatti in vendita in coppia nelle medesime cinque diverse colorazioni con cui le nuove cuffie di Apple sono disponibili.

In questo modo gli utenti possono sostituire in un lampo un componente che, nel tempo, inevitabilmente si usurerà. Apple ha predisposto un sistema magnetico che facilita l’aggancio e la rimozione dei due cuscinetti, agevolando così anche la pulizia delle cuffie al termine di ogni utilizzo prolungato, specialmente in vista del fatto che il calore che si genera al suo interno – e che viene dissipato anche in maniera peggiore rispetto ad altri marchi a causa dell’impiego dell’alluminio per la realizzazione della struttura esterna – può portare ad un accumulo eccessivo di condensa.

Poter acquistare nuovi cuscinetti non solo ne facilita la sostituzione in caso di danneggiamento, ma permette anche di personalizzare le cuffie in base ai propri gusti, potendo cioè alternare colori diversi e mischiarli tra loro. Chi ha ad esempio un paio di cuffie colorate può scegliere di utilizzare cuscinetti di una colorazione neutra, come la versione argento o nera.

Oppure si può decidere di usare un colore per il cuscinetto del padiglione sinistro e un altro colore per quello destro, in modo da poter riconoscere il giusto orientamento delle cuffie a colpo d’occhio senza dover andare a leggere la lettera cucita all’interno di ciascun cuscinetto. A tal proposito vi segnaliamo questo sito web che permette proprio di farsi un’idea di quel che verrebbe fuori miscelando diversi colori per telaio, cuscinetto sinistro e destro, prima ancora di acquistare nuovi set.

Va detto che una personalizzazione di questo tipo avrebbe comunque un costo non indifferente, visto che una coppia di cuscinetti sostitutivi, come correttamente ipotizzato a dicembre, viene venduta a 79 euro in Italia, un prezzo che risulta comunque in linea con quello delle cuffie (629 euro).

Per comprare i cuscinetti di ricambio per AirPods Max – come dicevamo disponibili in argento, nero, verde, celeste e rosso – basta andare in un Apple Store. Eventualmente, vista anche la situazione di pandemia di coronavirus ancora in corso, potete portare a termine l’acquisto direttamente online da questa pagina del negozio online di Apple e farveli recapitare direttamente a casa. Nel momento in cui scriviamo su Amazon non sono ancora disponibili.

