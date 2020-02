Coronavirus non cambia i piani di Apple per il lancio di iPhone 12

A distanza di poche ore dal report che indicava iPhone 9 o iPhone SE procedere secondo la tabella di marcia, e un possibile slittamento dei nuovi iPhone 5G, ora arrivano nuove indiscrezioni secondo le quali l’epidemia di Coronavirus non provocherà cambiamenti nei piani di lancio iPhone 12 o quasi.

Il dettaglio più interessante riguarda gli ordinativi di produzione di Apple per il nuovo processore Apple A14 costruito con processo a 5 nanometri. Ordinativi indicati come sostenuti e fino al 50-60% superiori rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dello scorso anno per l’attuale Apple A13 costruito a 7 nanometri.

Questo balzo degli ordinativi della multinazionale di Cupertino presso il costruttore di chip e processori TSMC, sembra motivato dalla strategia di Apple di voler entrare aggressivamente nel campo degli smartphone 5G in cui sono già presenti diversi marchi concorrenti del mondo Android.

Come già indicato nel report delle scorse ore, Apple ha bloccato o limitato i viaggi dei propri ingegneri in Cina per Coronavirus, per questa ragione si ritiene che al momento siano bloccate le fasi di test e validazione dei prototipi dei nuovi modelli in arrivo a settembre. In ogni caso, come indica ora Digitimes, epidemia e il blocco attuale delle fabbriche cinesi non sembra influirà sui piani di lancio iPhone 12 di Cupertino. Questo però non significa che non ci saranno conseguenze.

Al momento infatti si ritiene che Apple stia continuando a lavorare per procedere con presentazione e lancio iPhone 12 a settembre, mentre la produzione di uno o più modelli potrebbe partire in ritardo rispetto ad altri. Questo comunque è già successo in precedenza, per esempio con iPhone X in vendita da novembre 2017 e poi anche con iPhone XR in vendita da fine ottobre 2018.

Secondo le anticipazioni più attendibili è previsto l’arrivo di quattro nuovi iPhone 12 5G, tutti con schermi OLED, rispettivamente di 5,4”, 6,1 pollici con doppia fotocamera posteriore, affiancanti da due modelli top da 6,1” e 6,7” con tripla fotocamere e anche sensore a tempo di volo per effetti fotografici e realtà aumentata.

Tutto quello che sappiamo su iPhone 9 o iPhone SE 2 è in questo articolo. Per le anticipazioni sugli iPhone 2020 5G indicati anche come iPhone 12 rimandiamo a questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone si trovano in questa sezione del nostro sito.