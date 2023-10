Prosegue la crescita della rete TrenDevice Store con la nuova apertura a Brescia

Apre a Brescia l’ottavo TrenDevice Store: dopo Milano, Bologna, Torino, Avellino, Bergamo e due punti vendita a Roma, TrenDevice è pronta ad accogliervi anche a Brescia, in via Pietro Bulloni n.6, in centro città, a pochi minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria.

Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 19:00, la domenica dalle 11:00 alle 19:00. Per maggiori informazioni potete visionare la pagina dedicata allo Store TrenDevice di Brescia.

Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice commenta così l’apertura del nuovo punto vendita: “Con l’inaugurazione del punto vendita di Brescia, in aggiunta a Milano e Bergamo, la Società ha coperto le principali città strategiche della Lombardia.

Il phygital sarà una linea guida anche per il 2024, nel quale proseguiremo con inaugurazioni in nuove città. L’integrazione online-to-offline si conferma vincente nel nostro mercato di riferimento, con un peso da negozi fisici, sui nostri ricavi, pari al 20% nel primo semestre 2023”.

Venite a trovarci nei nostri Store: potete visionare l’intera gamma dei nostri Ricondizionati, dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PS4 e i Mac. Potete anche vendere il vostro usato con il servizio di Instant Buy oppure permutarlo, e se siete già clienti, ricevere assistenza post-vendita.

Potete inoltre approfittare, proprio in questi giorni, di sconti fino a -50€ su moltissimi Ricondizionati. Oltre al nuovo punto vendita di Brescia, TrenDevice è presente nelle seguenti città:

Milano in via B. Luini n.8 , a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio” , a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio”

Roma in via Barberini n.1/G, a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Barberini” a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Barberini”

Roma in via Emanuele Filiberto n.26, a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni” a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni”

Torino in via San Donato n.5 , a dieci minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa , a dieci minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa

Bologna in Piazza Roosevelt n.4 , a tre minuti a piedi da Piazza Maggiore , a tre minuti a piedi da Piazza Maggiore

Bergamo in Largo Giuseppe Tironi n.4/B , a pochi minuti dalla Stazione ferroviaria , a pochi minuti dalla Stazione ferroviaria

Manocalzati (AV) in via Provinciale n.5, vicino al punto vendita Progress vicino al punto vendita Progress

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 150.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.