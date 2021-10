Crossy Road saltella su Apple Arcade

Giocatori Apple Arcade unitevi: sbarca sul servizio di giochi in abbonamento Apple il pluripremiato Crossy Road, disponibile da venerdì 8 ottobre sulla piattaforma. A breve, si aggiungerà anche Transformers: Tactical Arena.

Crossy Road non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta del gioco vincitore dell’Apple Design Award e titolo diventato virale su App Store. L’obiettivo sarà sempre lo stesso, ossia quello di attraversare i coloratissimi, e cubettodi, stage proposti, con uno dei tantissimi animaletti disponibili.

Ad affiancare il titolo arriverà presto anche Transformers: Tactical Arena, dove i giocatori si faranno strada attraverso i livelli di varie arene competitive a suon di strategia e battaglie Player vs. Player in tempo reale, potendo collezionare e far salire di livello i propri Transformers preferiti mentre sbloccano nuove unità, padroneggiano le loro abilità uniche e migliorano la loro strategia per ottenere un vantaggio competitivo.

Oltre alle novità, su Apple Arcade arrivano anche aggiornamenti importanti a LEGO Brawls, con il ritorno di livelli spaventosi, con la nuova stagione dedicata ad Halloween “Brick-or-Treat!” che durerà fino al 4 novembre, mentre ogni settimana verranno sbloccati contenuti divertenti tra nuovi livelli, minifigure, armi, potenziamenti e molto altro ancora.

Si aggiorna anche PAC-Man Party Royale, con i giocatori che potranno personalizzare il loro PAC-MAN con nuovi abiti, ma anche con cappelli, guanti e stivali. A

nche Legends of Kingdom Rush si arricchisce con l’aggiornamento Wild Moon, una vera “chicca” in vista di Halloween, dove si dovrò scacciare il terribile Mór-Ga-Nok e la Congrega Ashervan mentre ci si fa strada in una nuova avventura ambientata nella Foresta di Silveroak.

Ultimo, non per importanza, Clap Hanz Golf, dove poter andare sul green con nuovi percorsi, personaggi giocabili e divertenti costumi e colori.

Il nuovo titolo, così come tutti gli altri della serie Arcade sono giocabili su Apple Arcade, inclusi nell’abbonamento di 4,99 euro al mese. Se volete leggere un approfondimento su come funziona il servizio di videogiochi in abbonamento della multinazionale di Cupertino, vi invitiamo a leggere questo approfondimento. Per leggere tutte le novità sul servizio, inclusi i nuovi giochi pubblicati dopo il lancio, invece, vi rimandiamo a questo link.