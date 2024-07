Crucial sconta suoi SSD esterni ed interni per il Prime Day

Pubblicità

Il Prime Day di Amazon è una imperdibile occasione per dotare il vostro Mac o PC di un disco interno o esterno ultraefficiente e, grazie alla disponibilità dei tagli da 4 TB, di una capacità che non avreste mai immaginato.

Queste memorie sono ottime anche per aggiungere tanta memoria operativa per video e foto da trasportare con voi o custodire in un luogo riservato per conservare le vostre memorie.

Una guida completa in questo senso ve la fornisce il tutorial/guida di Macitynet che trovate su questa pagina.

Ma Crucial produce anche compattissimi SSD esterni da portare sempre con voi in tasca o nello zaino per un backup, un accesso veloce a file che occuperebbero spazio nel disco principale e tanti altri usi: le serie X9 e X10 rappresentano il massimo per affidabilità e velocità per le interfacce USB-C nelle varie versioni e compatibili con Mac, PC Windows e iPad Pro.

Ecco i principali prodotti in sconto.