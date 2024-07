UTM SE è il primo emulatore di PC sull’App Store

Pubblicità

Apple ha approvato UTM SE, app che ora è disponibile sull’App Store e che consente di emulare un PC, utile per avviare vecchi giochi. La Casa di Cupertino aveva in precedenza respinto più volte questa tipologia di software ma recentemente ha cambiato le regole e ha approvato vari emulatori, incluso quello di cui parliamo qui, utilizzabile gratuitamente su iOS, iPadOS e visionOS.

UTM SE, sviluppato da Turing Software, è indicato come un “emulatore di “retro PC”, pensato per eseguire vecchi classici. L’emulatore non include un sistema operativo di serie ma consente di scaricare VM già pronte: ArchLinux ARM, Debian 10.4,Kali Linux, Ubunti, Windows 10 e Windows 11, Windows 7, Windows XP e altri sistemi ancora (per i sistemi Microsoft è necessario disporre di un file ISO con l’immagine disco originale).

UTM SE è basato su QEMU, software di emulazione / virtualizzazione che consente di far funzionare molti sistemi operativi guest. Noi abbiamo fatto una prova con ReactOS (alternativa open source a Windows con la quale è possibile eseguire molte vecchie applicazioni Windows). Dopo il download (un file di 333,1MB) abbiamo copiato il file ZIP in iCLoud, decompresso la cartella e avviato il sistema operativo da iPhone. La velocità non è elevata ma permette di avviare piccole utility e vecchissimi giochi senza problemi: è supportata la grafica VGA e l’emulazione di architetture x86, PPC e RISC-V.

Da icone dedicate dell’apo è possibile accendere e spegnere la machina virtuale, metterla in pausa, importare immagini-disco, richiamare la tastiera. Dalle impostazioni è possibile modificare preferenze legate a schermo, rete, audio, dischi.

UTM SE si scarica gratis dall’App Store; “pesa” 1,7GB e richiede iOS 14 / iPadOS 14 / visionOS 1.0 o seguenti.