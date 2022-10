CUBOT J10, mini-smartphone da 4 pollici a metà prezzo

C’è ancora speranza per chi cerca uno smartphone moderno ma super-tascabile: con CUBOT J10 infatti si acquista un telefono aggiornato al recente Android 11 che è più piccolo degli iPhone mini e al momento è perfino scontato a metà prezzo.

Da anni trovare un Android così piccolo è un’impresa e adesso che Apple ha smesso di produrre l’iPhone mini, per chi vuole uno smartphone compattissimo le alternative si contano sulle dita di una mano. Tra queste spicca il CUBOT J10 perché ha uno schermo paragonabile a quello degli iPhone 5 e 5s: ha infatti una diagonale da 4 pollici e una risoluzione pari a 854 x 480 pixel sicuramente poco piacevole per film e videogiochi, ma che va benissimo per messaggiare, leggere le email e navigare in internet.

Che non è un telefono per giocare lo si capisce anche dalla scheda tecnica, che non brilla certo per potenza e prestazioni: a bordo infatti c’è un comunissimo processore quad-core SC7731E con 1 GB di RAM, sufficienti per le operazioni più comuni. Ed è proprio in questo contesto che il telefono è da sogno, perché permette di tenerlo in tasca e quasi dimenticarsene, una sensazione che oggi è irripetibile con qualsiasi altro smartphone con schermi da 5,5″ in su.

La capacità è buona: 32 GB, e si può estendere tramite microSD con massimo altri 128 GB. E poi è Dual SIM: può leggere due schede nano SIM contemporaneamente, e quindi anche per un telefono da battaglia o per lavorare può andare più che bene.

Altra chicca è la batteria, removibile (!), da 2.350 mAh. E poi ci sono la fotocamera posteriore da 5 MP per scansionare i documenti e la frontale da 2 MP per lo sblocco tramite scansione del volto e poco altro.

Per le prestazioni comunque si va sul sicuro perché usa il leggerissimo Android 11 in versione GO Edition, fatta apposta per questi telefoni con hardware poco performante.

Normalmente costa 125,13 euro ma al momento come dicevamo è scontato al 50%, quindi costa 62,57 euro. E’ disponibile in tre diverse varianti di colore: nero, verde e blu.

