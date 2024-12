TimeCapsule è un astuccio per AirTag che promette fino a 10 anni di batteria

Pubblicità

La statunitense Elevation Lab ha presentato TimeCapsule, un astuccio dentro il quale è possibile inserire un AirTag e che permette di alimentare il tracker fino a 10 anni, senza bisogno di cambiare batteria ogni anno.

L’astuccio integra lo spazio per l’AirTag; quest’ultimo deve essere inserito nel box in questione senza la batteria a moneta CR2032 facendo in modo che i contatti sotto la copertura del tracker tocchino i terminali predisposti sull’astuccio. Dopo aver sistemato l’AirTag nell’astuccio basterà chiudere quest’ultimo con le viti in dotazione.

Sull’astuccio (essenzialmente un semplice portabatterie ma specifico per il trovatutto di Apple) è presente l’alloggiamento che consente di sfruttare due batterie in serie di tipo AA. Sfruttando pile come le Energizer Ultimate Lithium (a lunga durata) si ottiene una capacità superiore (14x) rispetto alla batteria a bottone al litio CR2032 da 3 V che si inserisce normalmente nell’AirTag.

L’accessorio (circa 11cm x3,9cm x 1,9cm) è indicato come waterproof (impermeabile) IP69 (a tenuta di polvere e protetto contro getti d’acqua), racchiuso in materiale di qualità (“fibra rinforzata), con viterie realizzate tramite macchine CNC.

TimeCapsule è indicato come ideale per chi ha bisogno di sfruttare tracker per lunghi periodi, senza preoccuparsi di cambiare ogni anno la batteria, da lasciare ad esempio in un camper, una barca, all’interno di borse con oggetti di valore.

Nel momento un cui scriviamo è disponibile solo sul sito statunitense di Amazon, venduto a 19,99$. Sono anche disponibili “pack” da 2 (29,99$) e da 4 unità (39,99$) che consentono di risparmiare fino al 50% rispetto alla singola unità.

Ricordiamo che in iOS 18.2 su iPhone è presente la funzione “Share Item Location”, una nuova funzione di iOS che aiuta gli utenti a localizzare e recuperare gli oggetti smarriti condividendo in modo semplice e sicuro la posizione di un AirTag o di un altro accessorio nella rete “Dov’è” con terze parti, per esempio con le compagnie aeree.

Qui trovate la nostra recensione dell’Airtag e tutti i dettagli da consocere prima dell’acquisto. Qui vi spieghiamo come usarli per tracciare oggetti preziosi e animali.