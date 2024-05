Da Juice studia con i superpoteri iPad e Mac in sconto anche a rate

Pubblicità

Insegnare e imparare sono tra le attività più impegnative: grazie agli sconti Education di Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller e negozio online Juice, insegnanti e studenti possono acquistare iPad e Mac a prezzi inferiori a quelli del listino Apple, con la possibilità di scegliere di pagare anche a rate. Per gli insegnanti è anche possibile utilizzare i buoni Carta del Docente.

Per esempio MacBook Air M2 13” è proposto da Apple al prezzo di listino di 1.249 euro, ma grazie allo sconto Education di Juice la stessa macchina costa 1.174 euro: chi scegli di pagare in 20 rate senza interessi deve versare ogni mese una rata di solamente 58,70 euro.

Il modello più recente e potente MacBook Air M3 13” di listino parte da 1.349 euro, invece con lo sconto Education di Juice costa 1.268 euro: si può pagare in 20 rate da 63,40 euro al mese, sempre senza interessi.

Stesso discorso per iPad: il modello da 10,9 pollici di decima generazione con chip A14 Bionic di listino costa 439 euro, con lo sconto Education di Juice parte da 417,05 euro, mentre a rate di paga 20,85 euro al mese per 20 mesi, zero interessi.

Per chi necessita di un tablet più recente, veloce e anche più elegante iPad Air in sconto Education parte da 683,05 euro, oppure in 20 rate senza interessi da 34,15 euro al mese.

Sempre da Juice sono disponibili anche accessori e software per sfruttare appieno i propri dispositivi: tra le proposte di Juice per il mondo della scuola segnaliamo Microsoft 365, invece per chi non ama gli abbonamenti e preferisce l’acquisto di una licenza perpetua è disponibile anche Microsoft Office Home & Student 2021 al prezzo di 149 euro.

