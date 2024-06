Torna il week end delle offerte Apple, iPhone a prezzi stracciati, iMac M3 al minimo storico

Pubblicità

Torna il week end di sconti di Amazon sui prodotti Apple. Dopo i “turni” delle passate settimane durante i quali le offerte si sono concentrate su iPhone, Apple Watch e MacBook Air, il grande rivenditore on line ne propone in questa occasione una riedizione,.

Da segnalare ci sono diversi prodotti che non solo sono ancora in sconto ma che addirittura aumentano in convenienza (come gli iPhone ad esempio) e alcuni che per la prima volta entrano nella lista di quelli che sono a prezzi bassi.

Come abbiamo fatto in altre occasioni segnaliamo qui tutti quelli che hanno uno sconto superiore al 15% una soglia che rappresenta il momento in cui dovrebbe scattare l’acquisto quando viene presentata da un rivenditore autorizzato Apple, quale è Amazon.

Facciamo eccezione per un paio di prodotti che segnaliamo anche se lo sconto è più basso. Questo perché si tratta di sconti rari oppure perché, come nel caso dei nuovi iPad Air e Pro, lo sconto appare per la prima volta.

Ricordiamo anche che tutti i prodotti qui segnalati sono acquistabili in cinque rate, senza interessi e senza garanzie. Opportunità che non trovate

MacBook Air in liquidazione

Al primo posto tra i prodotti che dobbiamo considerare una affare in assoluto, ci sono i MacBook Air e tra gli affari più… affari c’è il MacBook Air da 15″ con disco da 256 GB e processore M2. Costa 1178 €, il 28% in meno del prezzo che chiede Apple per la versione M3. È il prezzo più basso che ha avuto.

Ma in sconto con percentuali di sconto top ci sono anche altri modelli di MacBook Air. Precisiamo che quando il confronto è rispetto al prezzo ufficiale Apple quando il prodotto è ancora in vendita o rispetto al prezzo del nuovo modello quando (come nel caso dei MacBook Air 15″ M2) non è più in vendita.

Troviamo qualche sconto anche tra MacBook Pro. In particolare il prezzo più basso assoluto è quello del MacBook Pro 14″ con 512 GB di disco. Parliamo di 1699 €. Visto che il MacBook Air da 15″ con lo stesso processore, schermo a minor risoluzione, autonomia più bassa, costa 200€ in più, sarebbe assurdo quest’ultimo invece del MacBook Pro. Segnaliamo che anche il modello con M3 Pro e la versione base del MacBook Pro M3 16″ sono in offerta.

iMac M3 in sconto del 26%, Mac mini da 559€

Ai prezzi cui Apple ha messo il iMac M3, al momento non esiste un affare migliore nel campo dei desktop della Mela. Il prezzo scende a solo 1199€ per la versione con GPU 8 core. Lo sconto è di ben il 26% che per un prodotto appena rilasciato è qualche cosa di assolutamente inusuale.

In sconto ci sono anche i Mac mini con processore M1. La componente è un po’ datata ma visto che parliamo di macchine che offrono un prezzo di ingresso bassissimo (si parla di 559€) sono tenere in assoluta considerazione. Per altro 559€ è anche (e per solo 10€) il secondo prezzo più basso di sempre.

iPhone 14 sconto del 26% per iPhone 15 Pro minimo storico

Nella lista dei migliori sconti ci mettiamo sicuramente anche quelli sugli iPhone. Gli smartphone Apple a metà ciclo di vita sono sempre stati un pochino ribassati di prezzo, ma siamo sempre stati, salvo eccezioni, nell’ordine del 10% massimo 15%.

Oggi invece abbiamo sconti anche del 20% come sugli iPhone 15 da 128 GB (779€) o sugli iPhone 15 Pro sempre da 256 GB anche questi ribassati del 23% (1049 €, minimo storico). Anche l’iPhone 15 Pro Max da 256 con il 19% di sconto è al minimo storico (1199€)

In sconto ci sono anche altri iPhone ancora oggi in commercio. Ad esempio l’iPhone 14 costa solo 649 €, il 26% in meno del prezzo Apple e iPhone 15 Plus costa 729 € anche qui quindi lo sconto è del 26%. Anche qui siamo al minimo storico.

Qui mettiamo unicamente singoli colori ma tenete conto che in sconto ci sono sconti anche per altri colori e che i prezzi sono variabili anche nel corso della stessa giornata

Apple Watch SE, prezzo da 219 €

Apple Watch scende pure ai minimi storici. Il prezzo che più colpisce, anche se non nuovo, è quello di Apple Watch SE che pagate solo 229 € nella sua versione da 40mm. Lo sconto che Amazon propone è del 21%.

Segnaliamo che sono in sconto anche le versioni cellular che hanno un taglio al prezzo Apple più alto (-24%) anche se poi per effetto del prezzo di partenza li si paga più dei modelli con solo Wi-Fi

È importante sottolineare che ci sono molte varianti, molte più che per gli iPhone. In gioco non ci sono solo i colori ma anche il tipo di bracciale e la misura. Noi indichiamo unicamente un modello, selezionando gli sconti più alti.

iPad da 299€, primi sconti sui nuovi modelli 2024

Per gli iPad più importanti gli sconti sono localizzati su iPad di fascia entry level. In primo luogo quello che ha preso in questa posizione il posto di iPad 9, rispetto al quale è però totalmente rivoluzionato. Apple l’ha ribassato a 439 €, ma su Amazon si compra nella versione da 64 GB all’eccellente prezzo di 379. In pratica è ribassato del 15% rispetto al prezzo di Apple.

Ma in questo fine settimana trovate in offerta anche proprio l’iPad di nona generazione a solo 299€. Come detto questo iPad non è più a listino ma a questo prezzo rappresenta ancora un’ottima occasione per la scuola e l’intrattenimento.

Vanno per la prima volta in sconto anche i nuovi iPad Air e iPad Pro. I ribassi non sono importanti (se si fa eccezione per la versione cellular di iPad Air 11″) ma li segnaliamo ugualmente perché sono primizie.

Per gli Airpods è quasi Black Friday

In sconto ci sono anche gli Airpods. In alcuni casi siamo al minimo dei giorni di sconti, come per gli Airpods Pro a 219 €. In altri casi a prezzi eccellenti quasi identici a qulli dei giorni del Black Friday, come per gli Airpods 2 che costano 99€ quando il loro minimo storico è stato di 97€.

Vi segnaliamo anche gli ottimi prezzi di alcuni prodotti Beats tra cui le cuffie Beats Studio Pro a 299 € (molto vicine al minimo storico, -25%) e i 139 € (-29%) sugli auricolari Beats Studio +.